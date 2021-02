iOS 14.5 beta 2 è disponibile per gli sviluppatori: ecco come cambia iPhone

La beta 2 di iOS 14.5 è disponibile per gli sviluppatori e porta nuove funzioni molto attese sugli iPhone, come la possibilità di bypassare Face ID sbloccando il telefono con Apple Watch.

Questa è probabilmente la più importante novità nel modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio iPhone. La scelta di Apple di abbandonare il pulsante Home/Touch ID con l'iPhone X nel 2017 per affidarsi del tutto al riconoscimento facciale tramite Face ID non ha mai costituito un problema, tuttavia la diffusione delle mascherine a causa della pandemia di COVID-19 ha limitato di molto l'utilità di tale funzione.

Pertanto, questo nuovo metodo incluso nella versione beta 2 per sviluppatori di iOS 14.5 per sbloccare l'iPhone tramite Apple Watch potrebbe essere una buona soluzione, anche se richiede il possesso di uno smartwatch Apple.

Come per le altre beta aperte solo agli sviluppatori, gli utenti interessanti devono iscriversi a Apple Developer Program e registrare il proprio dispositivo per accedere alla beta 2 per sviluppatori di iOS 14.5. In alternativa, potete attendere la beta pubblica di iOS 14.5, che dovrebbe arrivare alla fine di questa settimana.

Le altre funzioni di iOS 14.5 beta 2

La versione beta 2 per sviluppatori di iOS 14.5 contiene altri aggiornamenti pensati per migliorare l'esperienza d'uso, come una nuova funzione di Mappe per la segnalazione di incidenti e rallentamenti, un po' come Waze. A partire da questo aggiornamento, sarà possibile utilizzare Spotify o altri servizi di streaming di musica come lettore audio predefinito per Siri, secondo 9to5Mac . Apple Fitness Plus, inoltre, supporterà AirPlay 2.

L'altra attesa funzione che dovrebbe arrivare con iOS 14.5 beta 2 è App Tracking Transparency , secondo cui le app devono richiedere all'utente l'autorizzazione prima di poterne tracciare attività e dati su app e siti web. È noto che Apple forza le app a offrire tutte le funzionalità previste anche se gli utenti non accettano il tracciamento.

Infine, la versione beta 2 di iOS 14.5 beta 2 aggiungerà oltre 200 nuove emoji, sempre secondo 9to5Mac, incluso un cuore fiammeggiante, diverse emoji di coppia dedicate alla diversità con nuove tonalità della pelle e coppie LGBTQ+ e l'aggiornamento di alcune vecchie emoji (ad esempio viene sostituita quella del vaccino con un'immagine più rassicurante).