Xiaomi Mi 11 vs iPhone 12: il confronto

Durante la presentazione di Xiaomi Mi 11 , l’azienda lo ha confrontato con l' iPhone 12 , uno dei dispositivi mobile più ambiti. Si è trattato di un confronto equo?

Xiaomi Mi 11 ha una scheda tecnica fantastica, dal display al comparto fotografico, i “numeri” sono dalla sua, ma l’esperienza utente è davvero superiore?

Abbiamo così deciso di confrontarli: dal design al display, dalla fotocamera alla batteria... e ovviamente il prezzo. Se siete indecisi tra i due, date un’occhiata al nostro articolo.

Disponibilità e prezzo

È possibile preordinare Xiaomi Mi 11 dallo store ufficiale; è disponibile in due configurazioni: il modello base (8+128 GB) costa € 799, mentre il modello superiore (8+256 GB) costa 899 euro.

iPhone 12 è disponibile da metà ottobre in tre configurazioni: il modello base (64 GB) costa 929 euro, la versione intermedia (128 GB) costa 979 euro, mentre la variante più costosa (256 GB) ha un prezzo di 1.109 euro. Stando ai prezzi ufficiali, a parità di storage, Mi 11 consente di risparmiare fino a 210 euro.

Design

Sul fronte design, sia l'iPhone 12 che lo Xiaomi Mi 11 presentano un pannello posteriore in vetro e una cornice in alluminio. Entrambi dispongono di un blocco posteriore quadrato posto nell'angolo in alto a sinistra.

La principale differenza risiede nel lato frontale: iPhone 12 sfoggia uno schermo piatto e una grande tacca centrale, mentre Xiaomi Mi 11 ha uno schermo curvo e un foro per la fotocamera in alto a sinistra.

Anche dimensioni e peso differiscono: Xiaomi Mi 11 misura 164,3 x 74,6 x 8,1 mm e pesa 196 grammi, mentre iPhone 12 misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm e pesa 164 grammi. Mi 11 è dunque più grande in ogni dimensione, oltre a essere più pesante.

L'iPhone 12 è più piccolo e leggero (Image credit: TechRadar)

Xiaomi Mi 11 sembra dunque in svantaggio a livello di design, ma sfoggia uno schermo più ampio, come vedremo a breve. Quindi, quale modello ha il design migliore? È soggettivo.

iPhone 12 si distingue anche per la certificazione IP68: può resistere fino a 6 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. Pochi smartphone si spingono a tanto, mentre Xiaomi Mi 11 non ha alcuna classificazione per la resistenza all'acqua.

Display

Xiaomi Mi 11 ha uno schermo AMOLED curvo da 6,81 pollici con una risoluzione di 1440 x 3200 px e una densità pixel di 515 ppi; supporta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, contenuti HDR10+ e raggiunge una luminosità massima di ben 1.500 nit.

iPhone 12 monta uno schermo OLED piatto da 6,1 pollici con una risoluzione di 1170 x 2532 px, una densità pixel di 460 ppi, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, supporto per contenuti HDR10 e una luminosità massima di 1.200 nit.

Xiaomi Mi 11 ha uno schermo curvo (Image credit: Xiaomi)

Ne consegue che il display di Mi 11 è superiore a quello di iPhone 12, tuttavia non tutti necessitano di un display così ampio e molti non gradiscono i pannelli curvi; inoltre, è anche più difficile da usare con una mano.

Comparto fotografico e autonomia

Xiaomi Mi 11 ha una fotocamera posteriore a tripla lente: presenta un obiettivo principale da 108 MP (f / 1.9), uno grandangolare da 13 MP (f / 2.4) e un telemacro da 5 MP (f / 2.4); quest’ultimo dovrebbe essere superiore ai tipici sensori da 2 MP inseriti solo per “gonfiare” la scheda tecnica. La fotocamera frontale è da 20 MP (f / 2.2).

iPhone 12 d'altra parte ha solo due obiettivi posteriori: uno principale da 12 MP (f / 1.6) e uno grandangolare da 12 MP (f / 2.4). La fotocamera frontale è da 12 MP (f / 2.2).

La configurazione di Xiaomi sembra più completa: presenta sensori con una risoluzione maggiore e più tipi di lenti; purtroppo nessuno dei due ha un teleobiettivo.

Entrambi i telefoni hanno un vasto assortimento di modalità e opzioni di scatto, ed entrambi supportano la modalità notturna su più sensori. iPhone 12 consente anche di registrare video in Dolby Vision, mentre Xiaomi Mi 11 vanta la modalità Magic Zoom, che crea l'illusione che la fotocamera stia contemporaneamente ingrandendo e rimpicciolendo la scena (nota anche come zoom dolly).

L'iPhone 12 ha due fotocamere posteriori e supporta MagSafe (Image credit: TechRadar)

Vale anche la pena notare che Apple, in genere, inserisce sensori molto buoni sui propri smartphone, e iPhone 12 non fa eccezione. Al momento della stesura di questo pezzo, dobbiamo ancora completare i test su Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 monta una batteria da 4.600 mAh e supporta la ricarica rapida da 55 W, quella wireless da 50 W e quella wireless inversa da 10 W. iPhone 12 si “accontenta” di un’unità da 2.815 mAh e supporta la ricarica rapida da 20 W e quella wireless da 15 W, ma non quella wireless inversa.

Sebbene la batteria dell'iPhone 12 sia molto più piccola, ciò non significa che lo smartphone abbia un’autonomia inferiore, dato che ha uno schermo più piccolo e un diverso software. Discorso simile anche per la velocità di ricarica: la batteria del melafonino è meno capiente, quindi si ricarica prima. iPhone 12 si distingue per i caricabatterie MagSafe, che sono più “sicuri” rispetto a quelli tradizionali.

Specifiche e prestazioni

Entrambi sono smartphone di fascia alta. Xiaomi Mi 11 dispone del processore Snapdragon 888 e di 8 GB di RAM, mentre iPhone 12 ha un processore A14 Bionic (altrettanto veloce) e 4 GB di RAM.

Quest'ultima specifica lascia a desiderare, ma Apple non inserisce mai molta RAM nei propri smartphone e questi offrono comunque prestazioni notevoli. In breve, entrambi offrono prestazioni al top.

Per l'archiviazione, Xiaomi Mi 11 è disponibile in configurazioni da 128 o 256 GB, mentre iPhone 12 è disponibile in varianti da 64, 128 o 256 GB. Nessuno dei due ha uno slot per schede microSD.

Xiaomi Mi 11 (Image credit: Xiaomi)

Entrambi supportano la rete 5G. Xiaomi Mi 11 presenta uno scanner di impronte digitali in-display, mentre iPhone 12 sfrutta la tecnologia Face ID.

Xiaomi Mi 11 esegue Android 11 (skin Android MIUI 12.5), mentre iPhone 12 iOS 14. Sono sistemi operativi differenti e, ancora una volta, sta all’utente decidere quale sia il più indicato per le proprie necessità.

Conclusioni

Sulla carta, Xiaomi Mi 11 sembra superiore a iPhone 12; ha uno schermo più grande e nitido, supporta una frequenza di aggiornamento più elevata, presenta una batteria più capiente, vanta una ricarica più rapida e un prezzo più basso.

iPhone 12 ha una migliore resistenza all'acqua ed è più piccolo e leggero. Ci sono anche aspetti che non possono essere comparati, come i diversi sistemi operativi e le opzioni di sicurezza.

Di sicuro sono smartphone di fascia alta, con specifiche di fascia alta, e probabilmente non sbaglierete acquistando nessuno dei due.