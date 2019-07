iOS 13 corregge lo sguardo durante le videochiamate

La maggior parte delle persone potrà installare iOS 13 il prossimo settembre, ma la versione beta è già disponibile e molti lo stanno studiando a caccia di novità. Tra questi c'è lo sviluppatore Mike Rundle, che insieme all'amico Will Simon, ha trovato una funzione che sposta lo sguardo durante le videochiamate.

Si chiama, pare, "Face Time Attention Correction" e risolve un problema che molti conoscono fin troppo bene. Durante una chiamata, se si guarda lo schermo non si riesce a guardare direttamente il proprio interlocutore. Viceversa, guardare direttamente la fotocamera frontale risulta difficile perché innaturale.

Guys - "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild.Here are some comparison photos featuring @flyosity: https://t.co/HxHhVONsi1 pic.twitter.com/jKK41L5ucIJuly 2, 2019