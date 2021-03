Intel Tiger Lake: un demo mostra come va in gaming Core i9 11980HK da 8 core e 5 GHz

Intel ha mostrato in un video postato su Youtube alcune demo di giochi che girano su una CPU mobile Tiger Lake a 8 core e 5 GHz.

La presentazione è avvenuta online durante l'evento GDC Showcase, la conferenza degli sviluppatori di giochi, dove Roger Chandler, VP e direttore generale dei prodotti e soluzioni client XPU Intel ha commentato la sessione demo, come riferito da VideoCardz.

Il processore usato per la demo è un Intel Core i9 a 8 core e 16 thread della famiglia Tiger Lake-H (10nm). Sebbene il nome esatto del modello non sia stato citato direttamente, è stato detto che funziona a 5GHz in single core e pertanto è possibile intuire che si tratta del top di gamma Intel Core i9-11980HK.

Durante la presentazione è stato sottolineato in diversi momenti che Tiger Lake-H offre 20 linee PCIe Gen4 per supportare SSD PCIe 4 e GPU dedicate, permettendo migliori prestazioni a tutto tondo, rispetto al passato.

Come riferito, il chip mobile raggiungerà "prestazioni di livello desktop", pertanto sarà lecito ritrovarlo in una delle migliori workstation portatili o in un notebook da gaming di fascia alta che usciranno durante il corso del 2021.

Chandler ha infatti confermato il lancio della gamma Tiger Lake-H nel secondo quadrimestre dell'anno, pertanto non sarà necessario aspettare molto per vedere i primi notebook in azione con i nuovi processori. Il Computex, che si svolge all'inizio di giugno, è stato ripetutamente indicato come l'evento più probabile per la presentazione delle nuove CPU Intel mobile.

La gamma Tiger Lake-h di 11a generazione

Secondo le voci più recenti, Core i9 11980HK avrà un TDP di 45 W, ma presumibilmente offrirà una modalità da 65 W che permetterà di raggiungere frequenza boost di 5 GHz, come (teoricamente) visto durante la demo. Le prestazioni termiche e il sistema di raffreddamento influenzeranno, ovviamente, sulla capacità della CPU di raggiungere le frequenze massime promesse.

Oltre alla CPU Core i9-11980HK di punta verranno resi disponibili anche Core i9-11900H (4,9 GHz max in single core) e Core i7-11800H (4,6 GHz max in single core), anch'essi con 8 core fisici e 16 thread. All'interno della gamma saranno anche presenti 2 CPU i5 a 6 core e 12 thread: i5-11400H con 2,2 GHz base (4,5 GHz max in single core) e i5-11260H con 2,1 GHz base (4,4 GHz max in single core).

Tutte le CPU metteranno inoltre a disposizione la nuova grafica integrata Intel UHD Graphics da 350 MHz (1450 MHz in boost).