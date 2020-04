Intel Tiger Lake-U, nuovi benchmark: ecco i risultati per Core i7-1165G7

Core i7-1165G7 si preannuncia come uno dei processori di undicesima generazione con architettura Tiger Lake-U che Intel intende immettere sul mercato nella seconda metà di quest'anno.

I risultati del benchmark 3D Mark apparsi in rete sembrano confermare che si tratterà di un modello di questa nuova generazione. A rivelare i risultati è stato l'insider @_Rogame che, appena poche settimane fa, aveva fatto trapelare i risultati del "fratello maggiore", ovvero l'Intel Core i7-1185G7.

Intel Core i7-1165G7 Intel Core i7-1185G7 Cores/Thread 4/8 4/8 Frequenza base/boost 2.8 GHz/? 3.0 GHz/? 3DMark Time Spy CPU Score 4750 4922 3DMark Time Spy GPU Score 1150 1296 3DMark Time Spy Combined 1297 1414

Stando ai risultati del benchmark, il Core i7-1165G7 dovrebbe avere una frequenza di clock inferiore di 200 MHz rispetto al processore i7-1185G7 ma vale sempre la pena ricordare che si tratta dei successori della decima generazione Ice Lake-U e non di quella Comet Lake.

La CPU supera invece, con i suoi 1,5 GHz, la frequenza di clock base del suo predecessore di decima generazione, ovvero il Core i7-1065G7.

Scendendo nel dettaglio dei risultati del benchmark 3DMark, i7-1165G7 ha raggiunto 1.150 punti in grafica e 4.750 punti in CPU per un risultato complessivo di 1.297 punti.

Dal benchmark mancano però i risultati sulla frequenza massima, quindi è presto per arrivare a conclusioni definitive sulle loro prestazioni, proprio come avvenuto per il Core i7-1185G7.

Vi ricordiamo che le CPU Tiger Lake saranno abbinate alle iGPU basate sull’architettura grafica Xe. In ogni caso si tratta di dati da prendere sempre con le dovute cautele, in attesa di poter testare direttamente questi nuovi processori.