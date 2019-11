Intel Project Athena a IFA 2019

A IFA 2019, la grande fiera tecnologica di Berlino, Intel ha definito ciò che secondo loro è il futuro dei notebook. E per farlo ha portato con sé alcuni modelli prodotti da Dell, HP e altri.

In sostanza ha svelato qualche dettaglio in più sul programma Project Athena, il cui obiettivo è dare forma (e sostanza) alla prossima generazione di computer portatili con maggiori prestazioni, avvio istantaneo, migliore connettività e una batteria che dura di più.

L'IFA dura dal 6 all'11 settembre, e Intel con i suoi partner coglieranno l'occasione per mostrare i primi portatili basati su Project Athena. Noi saremo lì per provarli in diretta e raccontarvi le nostre prime impressioni. Intel ha promesso molto, forse preoccupata dalla concorrenza di AMD e Qualcomm, quindi vogliamo proprio vedere se le promesse saranno mantenute.

"I portatili Project Athena porteranno alle persone ciò che desiderano, con prestazioni migliori, avvio istantaneo, intelligenza, grande autonomia e una migliore connettività. Il tutto in design eleganti. Siamo emozionati dalla collaborazione con Intel, alla guida dell'innovazione del mondo dei PC", ha affermato Jon Bubits, general manager del PC Business a Costco.

Il gruppo di Project Athena

Intel non ha detto quali computer saranno mostrati a IFA 2019, ma questi nuovi di aggiungeranno a dispositivi di cui siamo già a conoscenza:

Dell Inspiron 14 5000

Dell Latitude 7400 2-in-1

Dell XPS 13 2-in-1

HP EliteBook x360 1040

HP EliteBook x360 1030 G4

HP EliteBook x360 830

Lenovo ThinkPad X1 Carbon

"Con il programma Project Athena, Intel e i suoi partner si concentrano sulla creazione dei dispositivi più innovativi", ha detto Matthew Higginson, responsabile Category Computing, Windows & Chrome per Dixons Carphone. "Siamo emozionati di avere notebook basati su Project Athena nei nostri negozi".

Sia i modelli già annunciati sia quelli nuovi, infatti, dovrebbero arrivare nei negozi verso la fine del 2019.

Portatili con processori Intel di 10ma generazione

Intel mostrerà anche i primi notebook con processori Intel Core di decima generazione. Acer, Asus, Lenovo, MSI e Razer annceranno tutti dei nuovi modelli.

Cercheremo come sempre di provarli, almeno per qualche minuto, non appena saranno ufficiali, per dirvi quali sono le nostre prime impressioni.