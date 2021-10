Intel Alder Lake, la data di lancio sembra certa

I processori Intel Alder Lake sono di nuovo al centro di un rumor che ne conferma la data di uscita prevista per il giorno 4 novembre, come già ipotizzato da precedenti indiscrezioni.

Va sottolineato che Intel non ha dato alcuna conferma a riguardo, anche se la fonte di Wccftech afferma trattarsi di una data certa. Stando al leaker, Intel dovrebbe lanciare le CPU Alder Lake una settimana prima per poi renderle disponibili per l'acquisto diretto dal 4 novembre (come si legge dal documento riportato da Wccftech).

Per la precisione, la fonte indica sostiene che i processori Alder Lake verranno presentati il 27 ottobre in occasione dell'evento Intel Innovation (uno degli appuntamenti della serie Intel ON), e che da quella data le CPU si potranno preordinare fino al momento del lancio previsto per il 4 novembre.

Se cosi fosse anche le schede madri Z690 usciranno in contemporanea, dato che sono le uniche compatibili con i nuovi chip Intel.

Data la frequenza dei leak sui processori Intel Alder Lake e sulla loro presunta data d'uscita, riteniamo che la previsione sia molto attendibile. In effetti il leak in oggetto è molto attendibile e, oltre a indicare il giorno del lancio, specifica anche quali CPU della serie Alder Lake saranno disponibili da subito.

Stando alla fonte, inizialmente Intel lancerà i processori K e KF (questi ultimi non dispongono di una grafica integrata), ovvero Core i9-12900K e KF, Core i7-12700K e KF e infine Core i5-12600K e KF.

Per vedere le altre CPU Alder Lake (come le opzioni di fascia bassa Intel Core i3) dovremo invece attendere il CES 2022, ovvero l'inizio di gennaio.