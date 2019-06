Il Samsung Galaxy Note 10 verrà presentato in agosto

Si è sempre pensato che Samsung Galaxy Note 10 sarebbe stato presentato in agosto visti i precedenti degli anni scorsi, ma ora ne abbiamo la quasi certezza viste le dichiarazioni di un funzionario Samsung.

Secondo il Korea Herald, un funzionario che non ha voluto essere citato ha dichiarato che “ Galaxy Note 10 sarà presentato in agosto, a prescindere dal lancio di Galaxy Fold.”

Questa dichiarazione arriva probabilmente come risposta a quelli che pensavano che il ritardo nell'uscita di Galaxy Fold avrebbe potuto rimandare l'uscita di Galaxy Note 10, per evitare contrapposizioni.

Il Note 10 sarà un competitor di iPhone 11

Il Note 10 avrà una versione 5G ?

Arriva anche Google Pixel 4

Sembra invece che il ritardo di Galaxy Fold non influenzerà il lancio di Note 10 ed è addirittura possibile che verranno presentati contemporaneamente. Naturalmente non possiamo esserne certi in quanto, anche se la notizia arriva da una fonte Samsung, non è ufficiale.

Noi comunque continuiamo a scommettere su agosto, sia per i precedenti che per i rumor, e la data più probabile è quella del 7 agosto.

Se il Samsung Galaxy S10 Plus non è abbastanza grosso per voi, il Note 10 potrebbe essere la scelta giusta, visto che secondo i rumor avrà uno schermo da 6.8 pollici, quadrupla fotocamera, batteria da 4,500mAh e un nuovo design che si inspira al Galaxy S10. Al momento sono tutti rumor, ma non appena avremo qualche conferma in più non esisteremo a comunicarvelo.