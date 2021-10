Il gioco bomba del momento è ... PC Building Simulator?

PC Building Simulator è un gioco disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Simile ad altri "simulator" è dedicato a chi vuole assemblare un PC (o anche assemblare un PC gaming ovviamente), ma permette di fare tutto virtualmente.

Con l'ovvio vantaggio che non dovrete spendere centinaia o migliaia di euro in componenti, né occupare spazio in casa. Né tantomeno soffrire perché il processore che volete non si riesce a trovare o perché le schede video hanno prezzi improponibili. Il che, di questi tempi, è una cosa davvero fantastica.

Il gioco esiste da qualche anno ma sta vivendo una nuova primavera dopo che Epic lo ha aggiunto come gioco gratuito, recentemente. Resterà gratis fino al 14 ottobre, quindi se volete aggiungerlo alla vostra libreria è meglio affrettarsi. Ci sono anche delle espansioni in offerta, al momento, per chi vuole esplorare nuove modalità di costruzione.

Non si tratta solo del fatto che è gratis, comunque. Questo gioco magari non è il massimo della creatività, ma permette a ognuno di noi di realizzare virtualmente PC avanzati, che nella vita reale costerebbe anche diverse migliaia di euro.

Cose che pochi possono permettersi davvero, e allora ben venga il mondo virtuale. Dopotutto, ormai sappiamo bene che le simulazioni di questo tipo piacciono praticamente a tutti. E infatti PC Building Simulator fa parte di un gruppo di giochi più che nutrito.