Netflix, arrivano i film dello Studio Ghibli!

Dopo averci fatto aspettare per anni, finalmente i film dello Studio Ghibli saranno disponibili in streaming. In Italia potremo vederli su Netflix. Il catalogo dei migliori film Netflix presto si arricchirà con 21 titoli del leggendario Studio Ghibli.

Si tratta di una gran bella notizia per gli amanti degli anime e del cinema in generale, oltre che naturalmente per i fan di questo famosissimo studio giapponese. I film Ghibli, infatti, hanno lasciato un segno profondo nella cultura contemporanea, e sono senz'altro tra i prodotti orientali più amati e apprezzati.

Presto, per fortuna, potremo vedere capolavori come Totoro, Arrietty, il Castello Errante di Hawl e molti altri su Netflix.

Si tratta di una novità per lo studio Ghibli, che finora si era dimostrato restio a distribuire i propri film in modi che non fossero i classici DVD e Blu-Ray, oltre che le sale cinematografiche. Eppure di recente ha cominciato a vendere copie digitali da scaricare, insieme ad HBO, e ora Netflix si sta unendo alla festa.

From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix. We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1January 20, 2020

Il piano di Ghibli

Quando potremo vedere i film Ghibili in streaming. Il punto è, in alcune aree del mondo, battere HBO sul tempo. Parliamo quindi del primo febbraio con Il mio vicino Totor, Il Castello Errante, Kik, Porco Rosso e altri.

Una seconda infornata di film arriverà invece il primo marzo, e includerà titoli come Nausicaä, Princess Mononoke, La citta incantata o Arietty, tra gli altri.

Il catalogo sarà completato poi a marzo 2020, quando dovrebbero diventare disponibili i restanti film.

Alla lista, almeno per ora, manca Una tomba per le lucciole, un film del 1988 particolarmente amato dal pubblico. Al momento lo studio sembra aver deciso di non cedere i diritti di trasmissione, purtroppo.

Netflix dovrebbe pubblicare le versioni con doppio audio e sottotitoli, il che è sicuramente una notizia fantastica per i grandi appassionati di anime, che spesso amano guardare questi film in lingua originale.