Huawei presenta MagicBook Pro e lancia una sfida al MacBook Pro 16

Honor, la sottomarca di Huawei, ha appena presentato un nuovo laptop che potrebbe situarsi nella posizione perfetta per concorrere direttamente con il MacBook Pro da 16''. Stando a quanto riportato da Gizmochina, si tratta di un UltraBook con display da 16.1 pollici.

Il nuovo Honor MagicBook Pro soddisfa tutti i parametri degli Ultrabook, incluso il design del disply di ultima tendenza. Honor ha ridotto le dimensioni delle cornici intorno allo schermo, quelle laterali sono spesse solo 4.9 mm. Questo ha permesso l'inserimento di uno schermo da 16.1'' in un portatile quasi delle stesse dimensioni di un 15.6''. Si tratta di un portatile leggero che pesa solo 1.7 Kg.

Si prospetta già come un Ultrabook interessante. Il peso lo fa posizionare appena sotto il MacBook Pro 15 2018, ma ha uno schermo più grande. Con una copertura totale dello spazio di colore sRGB è perfetto per i professionisti del web design.

Le specifiche interne fanno la differenza

Per la fascia più bassa della linea MacBook Pro, l'Honor MagicBook potrebbe essere una vera e propria sfida. Questo perchè al di là delle dimensioni dello schermo e il fattore di forma di un Ultrabook non è una macchina particolarmente potente.

I due modelli hanno processori Intel Core i5 e i7 di ottava generazione. In altre parole, le CPU non sono tra le più potenti ed efficienti, e non garantiscono la velocità che molti potrebbero aspettarsi da un laptop professionale. La RAM è solo da 8 GB per ora, nonostante sia stato annunciato anche un modello con RAM da 16 GB. Il MagicBook Pro ha una GPU Nvidia GeForce MX250 che migliora leggermente le prestazioni grafiche.

Queste specifiche non possono essere messe a paragone con i processori e le GPU di livello più alto che dovrebbe avere il prossimo MacBook Pro, di dimensioni maggiori. Se siete degli utenti di basse pretese però potreste non averne bisogno. Il MagicBook Pro sembra una sfida alle configurazioni di fascia più bassa dei MacBook Pro, e sicuramente è molto competitivo dal punto di vista del prezzo.

Non ci sono informazioni ufficiali sulla data di uscita, ma il prezzo di partenza in Cina è piuttosto basso. Il modello con CPU Intel Core i5 parte da un prezzo di circa 800 dollari, mentre il modello con CPU Intel Core i7 parte da un prezzo di circa 900 dollari.

Per chiunque stia cercando un prodotto simile a un MacBook Pro, con uno schermo grande e un design da Ultrabook a un prezzo basso, il nostro consiglio è di tenere monitorate le nuove informazioni sull'arrivo sul mercato internazionale del MagicBook Pro.

