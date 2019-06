MacBook Pro da 16 pollici, quest'anno ma senza schermo OLED?

Si chiacchiera da mesi di un possibile nuovo MacBook Pro con schermo da 16 pollici e un design tutto nuovo. Secondo notizie recenti questo modello potrebbe non vedere la luce prima del 2020 o anche 2021, ma secondo altre fonti arriverà già quest'anno, come racconta Forbes.

Secondo la società di analisi londinese IHS Markit, infatti, Apple si sta preparando per svelare il MacBook Pro da 16" a settembre, momento che storicamente è riservato al nuovo iPhone e in cui, in effetti, ci aspettiamo di vedere l'iPhone 11.

"Prevediamo che Apple mostrerà un nuovo prodotto all'evento di settembre 2019, a meno di problemi nello sviluppo", ha affermato Jeff Lin, Associate Director of Consumer Electronics per IHS Markit.

Avevamo anticipato, inoltre, che Apple starebbe lavorando per usare schermi OLED sia sui notebook sia sui tablet. Ma le specifiche suggerite da IHS Markit indicato che il nuovo Mac avrò uno schermo da 16 pollici di tipo TFT LCD, con risoluzione 3072x1920.

Come sempre con notizie del genere, è opportuno considerarle con un po' di cautela. Nessuno può garantire che le ipotesi di IHS Markit siano accurate infatti, ma è interessante il fatto che la società abbia previsto anche l'arrivo di un Microsoft Surface compatibile con le app Android, nel corso del 2020.