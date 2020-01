Huawei P40, potrebbe essere ben quattro i modelli diversi

Stando alle voci che ci sono giunte, la gamma di smartphone Huawei P40 potrebbe esser composta da 4 modelli: P40 lite, P40 base, P40 Pro e P40 Premium Edition.

Questa notizia arriva da @ RODENT950 che ha pubblicato un breve tweet in cui confronta gli Huawei P40 con i Samsung Galaxy S20, inoltre menziona anche di un "Huawei P40 Pro (Premium Edition)" come dispositivo più potente.

RODENT950 non è una fonte particolarmente conosciuta, per cui vi invitiamo alla cautela. Sono anche trapelati rendering delle fotocamere posteriori di ciascun modello, che condivideremo di seguito.

ComparisonP40, P40Pro and P40ProPE #HuaweiP40Pro #HuaweiP40 pic.twitter.com/72EccMfk9817 January 2020

Se esistesse davvero una Premium Edition e la gamma P40 fosse davvero composta da quattro modelli rimarremmo scioccati, poiché il ban inflitto al colosso cinese impedisce l'uso del sistema operativo Android, il che limiterà l'interesse dei consumatori.

Un modello premium creerebbe confusione col P40 Pro, inoltre abbiamo sentito voci discordanti in merito. A nostro avviso, è probabile che la gamma P40 sarà composta da 3 modelli, in quanto la variante Lite sarebbe difficile da collocare nell'offerta dell'azienda.

This is I think the right way to compare.S20>P40S20+ P40 ProS20 Ultra>P40 Pro (Premium Edition)#GalaxyS20Series #HuaweiP40Series17 January 2020

Il nome "Premium Edition" suggerisce che si tratti di uno spin-off di Huawei P40 Pro, proprio come accaduto con Huawei Mate 30 Porsche Edition. La fonte sostiene che si tratti di un modello unico progettato appositamente per far concorrenza al Samsung Galaxy S20 Ultra, che è tutt'altro che una variante dell'S20 Plus.

Per quanto ne sappiamo, potrebbe trattarsi di un nome in codice, insomma Premium Edition potrebbe non essere il nome definitivo. Detto questo, la presentazione della gamma P40 è prevista per marzo, quindi l'attesa sarà breve. Restate sintonizzati su TechRadar per ulteriori informazioni.

Via GSMArena