Huawei P40 Lite è il capostipite della nuova gamma del colosso cinese

The brand new Huawei P40 Lite

Huawei ha recentemente presentato il nuovo smartphone pieghevole Mate XS e i tablet MatePad Pro 5G ma, a pochi giorni di distanza, l'azienda ha introdotto il primo modello della nuova serie P40.

Il Huawei P40 Lite è il primo modello di questa serie di smartphone a debuttare ed è attualmente confermato che arriverà in Spagna. È probabile che arrivi in ​​altri paesi europei, ma non sappiamo esattamente quando (o anche se) arriverà in Italia.

Gli altri modelli della serie P40 non dovrebbero debuttare fino al 26 marzo, quando l’azienda terrà una presentazione a Parigi, in Francia.

Come avvenuto con gli ultimi modelli di Huawei, non ci saranno i servizi Google preinstallati direttamente sullo smartphone. Questo significa che non sarete in grado di accedere ad app come Gmail, YouTube o Google Play Store, ma potete scaricare app alternative attraverso i negozi di terze parti oppure tramite l’App Store ufficiale di Huawei ( AppGallery ).

Il Huawei P40 Lite monta Android 10 con l’interfaccia EMUI 10 che gli dona un aspetto unico.

Lo smartphone è dotato di un display LCD FullHD+ da 6,4 pollici ed è alimentato da un chipset Kirin 810 prodotto dalla stessa Huawei. Questo non è certamente il miglior processore dell’azienda, ma dovrebbe essere abbastanza potente per gestire le attività quotidiane.

Lo smartphone è inoltre dotato di 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e uno slot per schede microSD, che supporta fino a 256 GB di spazio aggiuntivo. La batteria è da 4.200 mAh ed è dotata della tecnologia di ricarica rapida.

Per quanto riguarda la fotocamera, il P40 Lite potrebbe non riuscire a regalare la stessa esperienza dei modelli di fascia alta. Il sensore principale è da 48 MP, e viene accompagnato da una grandangolare da 8 MP, un sensore Macro e di profondità, mentre la fotocamera anteriore è da 16 MP.

Il P40 Lite sarà in preordine in Spagna il 2 marzo, con lo smartphone che verrà rilasciato il 7 marzo, ma al momento non è chiaro quando arriverà altrove in europa.

In Spagna, lo smartphone sarà venduto a un costo di 299 euro, ma non è stato ancora confermato un prezzo per gli altri Paesi. Non ci resta che attendere per scoprire altre novità.

