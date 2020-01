Huawei P40, colori e design trapelati in nuovi rendering

The Huawei P30 Pro.

Per gentile concessione di 91mobiles , che ha una buona reputazione in fatto di rendering, abbiamo ricevuto le immagini (fornite da una "fonte industriale affidabile") che mostrano Huawei P40 e Huawei P40 Pro in tutto il loro splendore.

Sia P40 che P40 Pro mostrano un blocco posteriore oblungo e un foro per la fotocamera anteriore, detto questo la fotocamera posteriore di P40 Pro dovrebbe includere 4 sensori.

Le colorazioni disponibili sono: nero, brush gold, silver frost, deep sea blue e ice white (con finitura sfumata).

I rendering di Huawei P40 Pro (Image credit: 91mobiles)

Da quanto abbiamo sentito finora, i modelli Huawei P40 usciranno a marzo e monteranno il Soc Kirin 990 di Huawei (con supporto 5G) e fino a 12 GB di RAM. Si dice che lo spazio di archiviazione possa arrivare a 512 GB.

La differenza principale tra P40 e P40 Pro, a parte il comparto fotografico posteriore, sarà la dimensione del display: P40 dovrebbe montare uno schermo da 6,1/6,2 pollici, mentre P40 Pro uno da 6,7 pollici.

A causa del ban di Washington , gli smartphone Huawei P40 e Huawei P40 Pro non verranno forniti con il Google Play Store o qualsiasi app Google integrata, come nel caso della serie Mate 30. Comunque queste sono solo voci, e i rapporti tra Cina e USA sono in costante evoluzione.