Huawei MatePad Paper potrebbe essere un serio rivale di Amazon Kindle

Esattamente come succede per i tablet, il cui mercato è dominato da Apple con iPad, quello degli e-reader è finora quasi interamente capitalizzato da Amazon con i dispositivi Kindle. Tuttavia le cose potrebbero cambiare con l'arrivo di Huawei MatePad Paper, che sembra avere tutte le carte in regola per fare concorrenza all'e-reader di Amazon.

Il nuovo dispositivo, svelato all'MWC del 2022, è infatti dotato di alcune interessanti specifiche che lo pongono in diretta competizione con alcuni dei migliori prodotti della concorrenza, tra cui Kindle Oasis.

Huawei MatePad Paper è dotato di ampio display da 10,3 pollici, supporto per la stilo e scanner d'impronte digitali integrato nel tasto di accensione. È presente la ricarica rapida attraverso la porta USB-C ed ha un supporto simile a quello del Kindle Oasis, con cui è possibile impugnarlo e tenerlo comodamente in mano. L'autonomia dichiarata è di 4 settimane.

L'e-reader esegue il sistema operativo HarmonyOS di Huawei ed ha preinstallato lo store Huawei Books, che permette l'accesso ad oltre 2 milioni di libri. È anche disponibile il supporto a 20 lingue e il negozio è accessibile da 170 paesi.

Specifiche Huawei MatePad Paper (Image credit: Huawei) Display: 10.3 pollici E Ink

4,096 livelli di pressione

latenza 26ms

Rapporto schermo-scocca del 86.3%

RAM: 4GB

Archiviazione: 64GB

Connettività: Wi-Fi 6+, USB-C

Batteria: 4 settimane di standby

Colori: nero, khaki, blu

Prezzo: €499

Huawei MatePad Paper non si ferma però ai libri in PDF, il dispositivo offre infatti alcune funzionalità per la produttività, come la possibilità di leggere email, usare il calendario e scaricare alcune app disponibili da App Gallery.

Al suo interno troviamo 4GB di RAM e 64GB di storage, specifiche che lo pongono un gradino sopra i concorrenti Kindle e ne fanno lievitare leggermente il cartellino.

L e-reader Huawei dovrebbe essere disponibile a breve a un prezzo di €499.