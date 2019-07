Huawei brevetta un proprio tipo di fotocamera integrata sotto il display

Da qualche tempo vediamo smartphone con fotocamere integrate in un piccolo foro, ma siccome la tecnologia corre veloce qualche produttore è già riuscito a inserirle sotto lo schermo e tra questi dovrebbe esserci Huawei.

O almeno l'azienda cinese ha brevettato una speciale interfaccia che sembra integrare una camera sotto lo schermo.

Individuato da WinFuture, il brevetto mostra un piccolo obiettivo nella parte superiore sinistra dello schermo e quindi in un'altra immagine si vede un'icona al suo posto, il che lascia pensare che sia integrato sotto lo schermo.

Immagine 1 di 2 Image credit: Huawei / WinFuture (Image credit: Huawei / WinFuture) Immagine 2 di 2 Image credit: Huawei / WinFuture (Image credit: Huawei / WinFuture)

In altre immagini si vede che l'interfaccia si modifica a seconda di quello che state facendo con lo smartphone. Si vede anche un cerchio di luce dove è presente la fotocamera, forse per aiutarne l'individuazione. In un'altra immagine si vede anche il nome della modalità a fianco della fotocamera.

Come sempre questi brevetti non indicano che l'azienda li stia effettivamente producendo e così non sapremo se effettivamente Huawei produrrà un dispositivo con queste caratteristiche.

Ma presto o tardi altre aziende lo faranno. Le fotocamere nei fori sono sicuramente una fase verso i modelli realmente a tutto schermo e sia Xiaomi che Oppo hanno già mostrato i loro, così è solo questione di tempo prima di vedere altre aziende fare lo stesso.

Via MSPowerUser