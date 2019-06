Oppo, la fotocamera invisibile sotto allo schermo manda in pensione il notch

Aggiornamento: anche Xiaomi ha pubblicato un video con una fotocamera frontale invisibile. Il dispositivo di Xiaomi sembra più avanzato di quello mostrato da Oppo, perché è uno smartphone funzionante vero e proprio, non una "semplice" demo tecnica. Ma entrambi ci mostrano il futuro di questi dispositivi.

La corsa per offrire sempre più spazio sullo schermo degli smartphone è più accesa che mai. Solo un paio d'anni fa abbiamo visto i primi modelli con il notch, una barra scura che ospita fotocamera frontali e sensori. Poi sono arrivati i notch più piccoli, i fori sullo schermo e le fotocamere a scomparsa come su OnePlus 7 Pro.

Si tratta di idee brillanti, ma tutte sono in qualche modo un compromesso. Nessun vuole davvero un notch o un foro nel proprio schermo, ma ci si accontenta.

Sembra però che l'epoca dei compromessi sia quasi finita, visto che Oppo (e Xiaomi) ha mostrato una fotocamera integrata nello schermo e completamente invisibile. L'azienda ha rivelato la novità con un video pubblicato via Twitter.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019