HP Spectre x360 14 è un notebook leggero e potente come non mai

HP ha presentato i suoni nuovi notebook per il 2020. Facendo seguito all’aggiornamento da parte di Intel, il colosso dell’informatica ha rivisto il proprio catalogo con portatili dotati di processori Intel Tiger Lake (Gen 11) e con il supporto di Intel Project Athena e Intel EVO.

HP Spectre x360 14

HP Spectre x360 14 è un 2-in-1 da 14 pollici, che stando alle descrizioni ha l’ingombro di un 13 pollici ma uno schermo spazioso quanto un 15. Un risultato ottenuto in parte grazie anche allo schermo in formato 3:2, che secondo HP permette di vedere il 20% di contenuti in più, lungo la verticale.

Il modello attuale è già nelle nostre classifiche dei migliori portatili , dei milgiori 2-in-1 e dei migliori Ultrabook , quindi ci aspettiamo molto dal nuovo HP Spectre x360 14.

Il design è ancora una volta molto raffinato, all’altezza di un top di gamma in cui tutti i dettagli sono gestiti con la massima attenzione. L’azienda ha ottenuto un valore STBR (screen to body ratio) del 90,33%, a certificare uno schermo da 13,5 pollici praticamente senza cornici. Il pannello è anche molto preciso, con un Delta E inferiore a 2. Opzionalmente, il nuovo HP Spectre x360 14 si può avere con un pannello OLED.

Rispetto all’ HP Spectre x360 13 del 2019, il nuovo modello offre prestazioni migliori del 34% (dato dichiarato da HP). L’azienda promette una batteria che può durare fino a 17 ore.

La CPU è una Intel Core i7-1165G7(2b), abbinata a 16GB di RAM, memoria Intel Optane da 32GB ed SSD NVMe da 1 TB. Troviamo due porte Thuderbolt 4, una USB-A e il connettore jack per l’audio. Pennino e custodia per il trasporto sono incluse nella confezione.

HP sottolinea che la nuova tastiera con switch a forbice è realizzata con materiali rinnovabili, così come il packaging e altri elementi del nuovo Spectre x360 14.

HP Spectre x360 13 (2020) e nuovi HP Envy 2020

Nelle prossime settimane arriveranno in commercio anche il nuovo Spectre X360 13 (2020), HP Envy x360 13 (2020) e HP Envy 13 (2020), anch’essi con processori Intel Tiger Lake e compatibili con le specifiche Intel EVO.

HP per ora ha comunicato i prezzi per gli Stati Uniti, che partono da 899 dollari per il modello base di HP Envy 13 (2020). Il prezzo di partenza per il nuovo HP Spectre x360 14 è invece fissato a $1.199.