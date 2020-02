Recensione HP Spectre x360

Più sottile ed elegante che mai, il nuovo HP Spectre x360 (2019) è stato chiaramente progettato per stupire e rinnovare il blasone del marchio.

In questi anni, HP Spectre x360 si è imposto come uno dei migliori 2 in 1 , combinando prestazioni senza pari a un design elegante e raffinato che molti dei suoi concorrenti non potevano nemmeno emulare, oltre alla cerniera per la funzione 2 in 1.

E, per questo, è salito ai ranghi dei migliori notebook HP e Spectre x360 (2019) continua questa tradizione vincente; è sottile, elegante e potente.

Scheda tecnica Ecco la configurazione di HP Spectre x360 inviata a TechRadar per la revisione: CPU: Intel Core i7-8565U da 1,8 GHz (quad-core, cache da 4 MB, fino a 4,6 GHz)

Grafica: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8 GB DDR4

Schermo: touch panel FHD da 13,3 pollici (1.920 x 1.080) (WLED, IPS)

Memoria: SSD da 512 GB (PCIe, NVMe, M.2)

Porte: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB 3.1, 1 x microSD, 1 jack audio da 3,5 mm

Connettività: Intel 802.11 b / g / n / ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Videocamera: webcam IR TrueVision FHD HP

Peso: 2,93 libbre (1,33 kg)

Dimensioni: 30,88 x 21,79 x 1,47 cm

Disponibilità e prezzo

Sono disponibili diverse configurazioni per l'HP Spectre x360 da 13 pollici (2019). Il modello base è dotato di un processore Intel Core i5-8265U, 8 GB di RAM, SSD PCIe da 256 GB e un display touchscreen IPS Full HD (1080p). Il modello entry-level più recente invece ha la nuova CPU Intel Core i5-1035G4. È disponibile anche la variante Envy che include il Ryzen 5 3500U.

Chi cerca prestazioni superiori può optare per la versione con Intel Core i7-1065G7 e un SSD da 512 GB PCIe NVMe M.2. Il top di gamma monta il processore Intel Core i7-1065G7, un display touchscreen 4K OLED da 13,3" (33,8 cm) (3840 x 2160 pixel),16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Tutti i modelli Spectre x360 sono privi di GPU dedicata e si affidano alla GPU integrata del chip Intel/AMD.

Coloro che desiderano un display più ampio potrebbero trovare nell’ HP Spectre x360 15T (2019) il modello giusto.

Migliori offerte HP Spectre x360 (2019) di oggi Notebook HP Spectre x360... Amazon €1,191.80 Vedi HP Spectre x360 13-ap0017ng... Amazon €1,572 Vedi

Design

HP Spectre x360 (2019) si è rifatto il look ed è un 2 in 1 molto più attraente rispetto al suo predecessore: gli angoli in alto a sinistra e a destra sono ora diagonali e donano al portatile un aspetto unico. Nell'angolo sinistro si trova il pulsante di accensione, mentre a destra è presente una porta USB-C aggiuntiva. La griglia dell'altoparlante che corre lungo la parte superiore della tastiera ha un design elegante; gli altoparlanti sono nuovamente forniti da Bang & Olufsen.

Di nuovo, troviamo lo scanner per le impronte, posizionato sul lato destro, sotto la tastiera. La lettura dell'impronta è facile ed efficiente. Il touchpad è posizionato centralmente sotto la tastiera ed è abbastanza grande per un uso confortevole. Tuttavia, nell'uso quotidiano, il touchpad non è così reattivo come vorremmo, anche se nel complesso funziona bene con i gesti multi-touch. Purtroppo, non è così fluido come i touchpad che abbiamo testato su altri notebook.

La tastiera, d'altra parte, è progettata meglio. Nonostante il formato sottile di HP Spectre x360, i tasti risultano reattivi e offrono un buon feedback tattile. Il tastierino numerico è assente, ma ciò ha consentito ad HP di distribuire i tasti funzione per tutta la lunghezza del portatile, e sono decentemente dimensionati.

Ciò significa anche che, in modalità laptop, HP Spectre x360 (2019) è un dispositivo comodo su cui lavorare per lunghi periodi di tempo. Consigliamo l'uso di un mouse esterno, piuttosto che fare affidamento sul touchpad.

Sul lato sinistro c'è una porta USB-A 3.1 full-size che consente l'uso di hardware più vecchio senza bisogno di un adattatore. Sul lato destro ci sono due porte USB-C, una delle quali situata nell'angolo diagonale del corpo del dispositivo.

La posizione è strategica poiché qualsiasi periferica (o il cavo di alimentazione USB-C) è lontano dall'utente. Inoltre, c'è un jack audio, una porta microSD e uno switch fisico con cui disattivare la webcam, un bel dettaglio per i consumatori attenti alla privacy.

HP Spectre x360 è un laptop dotato di una cerniera ruotabile a 360 gradi che consente di usarlo sia come notebook che come tablet. Si può anche sfruttare il corpo come supporto per guardare i contenuti multimediali. La qualità costruttiva è di prim'ordine e la cerniera risulta solida.

Le dimensioni del dispositivo sono 30,88 x 21,79 x 1,47 cm (L x P x A) e il peso è di 1,33 kg, quindi è più ampio e pesante del modello del 2018: 30,6 x 21,8 x 1,36 cm e 1,26 kg. Sì, Spectre x360 (2019) è diventato più grande e pesante, ma di poco, e considerando l'aggiornamento delle specifiche (che analizzeremo tra poco), ciò passa in secondo piano.

Display e stilo

Anche il display è migliorato. Lo schermo di HP Spectre x360 (2019) è più luminoso e dinamico rispetto al suo predecessore. Il modello che abbiamo testato include un display touchscreen Full HD da 13,3 pollici ed è protetto da Corning Gorilla Glass NBT, che è essenziale per qualsiasi dispositivo 2 in 1. Il display è reattivo al tocco, ma consigliamo comunque l’uso della stilo per un’esperienza ottimale.

Il pannello dello schermo utilizza la tecnologia IPS che offre ampi angoli di visione e, considerando che è possibile ruotare lo schermo a piacimento, ciò garantisce un’elevata qualità dell'immagine indipendentemente dall'angolazione dello schermo. HP Spectre x360 (2019) vanta anche la tecnologia HP Sure View, che limita drasticamente gli angoli di visione; una funzione ideale per chi lavora in ambienti affollati o pubblici.

Questa funzione si attiva pigiando il pulsante F1 sulla tastiera e funziona davvero bene rendendo l’immagine illeggibile se non si osserva lo schermo frontalmente; certo, l'immagine risulta più sbiadita del solito, ma rimane perfettamente utilizzabile. Ci sono anche modelli di HP Spectre x360 (2019) con schermo 4K.

La qualità del display è notevole, sebbene la luminosità massima sia leggermente sotto la norma. Vale la pena ricordare che HP Spectre x360 (2019) ha cornici di grandi dimensioni nella parte superiore e inferiore del display, una scelta relativamente obsoleta.

È un peccato, ci saremmo aspettati cornici ben più sottili da un dispositivo di questo prezzo; Dell XPS 13 , ad esempio, è elegante e moderno. HP Spectre x360 (2019) viene fornito anche con la stilo HP Active Pen.

È una periferica robusta, facile da maneggiare e funziona a meraviglia con il touchscreen dell'x360. HP l'ha inclusa con Spectre x360 senza costi aggiuntivi, una scelta inusuale in questo settore, ma decisamente gradita.