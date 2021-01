Hogwarts Legacy rimandato al 2022, gli sviluppatori chiedono più tempo

Uno dei giochi più attesi del 2021, Hogwarts Legacy, è stato posticipato di un anno. Ci aspettavamo che il titolo open-world ispirato a Harry Potter uscisse su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One e PC prima della fine del 2021, ma sembra che agli sviluppatori occorra più tempo del previsto per completare l'opera.

Avalanche Software e Portkey Games, rispettivamente sviluppatori e etichetta di Hogwarts Legacy, hanno infatti dichiarato che servirà più tempo per garantire ai giocatori "la migliore esperienza di gioco possibile".

I produttori, prima di annunciare il rinvio, hanno ringraziato i fan su Twitter per l'entusiasmo dimostrato all'annuncio del gioco:

“Vorremmo ringraziare i fan di tutto il mondo per il grande entusiasmo dimostrato quando abbiamo annunciato il gioco Hogwarts Legacy della nostra etichetta Portkey Games,”

Nella seconda parte del tweet è arrivata la conferma del rinvio:

“Creare la migliore esperienza di gioco possibile per tutti gli amanti della magia e del gaming è il nostro scopo principale, quindi daremo al gioco il tempo di cui necessita. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022".

Sei in ritardo, Harry

Hogwarts Legacy verrà sviluppato Avalanche Software, lo stesso team che ha lavorato a Disney Infinity (non da Avalanche Studios, gli sviluppatori di Just Cause). Il gioco verrà pubblicato sotto l'etichetta Portkey Games, una sussidiaria di Warner Bros. Interactive Entertainment che prende il nome dall'oggetto magico utilizzato per il teletrasporto da Harry Potter e colleghi, detto appunto 'portkey' (in italiano "passaporta").

Il gioco è stato presentato nel 2020 durante lo stesso evento PlayStation 5 nel quale Sony ha confermato data di lancio e prezzo delle sue PS5 e PS5 Digital Edition. Questo rinvio posticipa uno dei giochi più attesi dell'anno, anche se i giocatori PS5 potranno consolarsi con Horizon Forbidden West and Ratchet & Clank: Rift Apart, entrambi previsti per il 2020.

Le prime voci su un gioco di ruolo ambientato nell'universo di Harry Potter (che si doveva chiamare 'Harry Potter: Magic Awakened') sono circolate nel 2018, quando l'utente Reddit VapeThis Bro pubblicò delle sequenze del titolo, dichiarando che gli erano state mostrate nell'ambito di una ricerca di mercato.

Anche se Warner Bros ha prontamente rimosso le immagini, le sequenze sono rimaste online il tempo sufficiente da consentire ai fan di riconoscere Hogwarts e la fauna che popola il magico mondo concepito da J.K. Rowling (fonte: Eurogamer).

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale in 4K: