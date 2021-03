Grammy Awards 2021: come vederli in streaming, candidati e dettagli

(Image credit: Kurt Krieger/Corbis via Getty Images)

La 63esima premiazione annuale dei Grammy Awards, quella che da molti è considerata la più grande serata dedicata alla musica, sembra che anche quest’anno non ci deluderà.

Se siete quindi pronti ad assistere a delle indimenticabili performance, continuate a leggere per scoprire come vedere i Grammy 2021 in streaming.

GRAMMY AWARDS 2021 - QUANDO E DOVE Quest’anno i Grammy Awards avranno luogo il 14 marzo. La cerimonia era originariamente prevista per il 31 gennaio, ma è stata rimandata a causa di un picco di contagi da COVID-19. Come da tradizione rispettata negli ultimi 20 anni, l’evento sarà tenuto presso lo Staples Center di Los Angeles in California, stavolta in forma ridotta: la maggior parte dei partecipanti infatti si collegherà all'evento virtuale. La cerimonia di premiazione inizierà alle 17 dell’orario locale (2 di notte del 15 marzo in Italia) e verrà trasmessa in diretta su CBS, dallo Staples Center di Los Angeles in California.

La cerimonia questa volta sarà condotta dal conduttore televisivo e comico Trevor Noah. Quest’anno è Beyoncé l'artista che ha ricevuto più candidature, con ben nove nomination, e in tutto si esibiranno 22 artisti, tra cui Harry Styles, Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish, Post Malone, la band K-pop BTS, Cardi B e Megan Thee Stallion.

Insomma, ci aspetta un altro evento pieno di star e celebrità, che negli ultimi anni sta vedendo una diversità senza precedenti tra le nomination, dopo la controversia #GrammysSoMale del 2018.

Quest'anno a causa della pandemia le cose saranno naturalmente diverse: non ci sarà il pubblico, e molte esibizioni sono state pre-registrate, anche se verranno trasmesse come se fossero in diretta. Ci saranno quattri palchi dedicati alle esibizioni, mentre un quinto palco sarà riservato ai presentatori.

Assicuratevi di non mancare questo incredibile evento, continuate a leggere per scoprire come assistere allo streaming dei Grammy 2021.

Come guardare lo streaming dei Grammy Awards dall’Italia

Ma veniamo al dunque, l’emittente americano ufficiale dell’evento è CBS, l’intera rete manderà in onda l’evento in TV. Per quanto riguarda invece lo streaming su computer o dispositivi mobile quali smartphone e tablet, CBS dispone di un servizio streaming accessibile tramite CBS All Access. Ci teniamo comunque a specifica che il servizio è a pagamento, con un costo mensile di 5,99$ (circa 5,40€) o di 9,99$ (circa 9€) per la versione priva di pubblicità. La buona notizia è che entrambi i piani tariffari del servizio garantiscono una settimana di prova gratuita, è quindi possibile annullare la prova e la sottoscrizione al servizio dopo aver comodamente guardato i Grammy.