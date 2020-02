Google Stadia, in arrivo cinque nuovi giochi

Sono stati annunciati cinque nuovi giochi per Google Stadia, la piattaforma di giochi in streaming del gigante dei motori di ricerca.

I giochi sono: Panzer Dragoon Remake, Serious Sam Collection, Spitlings, Lost Words: Beyond the Page e Stacks on Stacks. Gli ultimi tre saranno i primi ad essere rilasciati. Solo per Lost Words è stata annunciata una data approssimativa di uscita nella primavera del 2020.

Panzer Dragoon Remake farà rivivere lo sparatutto dotandolo di grafica moderna, mentre la Serious Sam Collection raccoglie l'eccezionale trilogia FPS di Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3: BFE.

Gli ultimi tre titoli sono completamente inediti. Stacks on Stacks è un gioco di “tower building” 3D, mentre Lost Words è un puzzle 2D ambientato nella mente di un giovane scrittore. Spitlings è un gioco arcade 2D in stile hardcore a quattro giocatori un po’ difficile da spiegare. Guardando il trailer e ascoltandone la colonna sonora in stile chiptune che sembra provenire direttamente dalla fine degli anni 80, forse riuscirete a capire qual è lo scopo del gioco.

Tutti i giochi sembrano davvero interessanti ma siamo convinti che Stadia potrebbe sicuramente fare di più in merito alle grandi uscite. Quest'anno, il pubblico è entusiasta dei titoli che arriveranno prossimamente, si parla di giochi come: Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake e Resident Evil 3 Remake. Solo uno di questi, lo sparatutto di ruolo CD Projekt Red, è stato confermato per la piattaforma di Google. Doom Eternal e Baldur's Gate 3 faranno parte degli altri 100 giochi di Stadia .

Qual è il futuro di Stadia?

Sappiamo che all'orizzonte ci sono le nuove console ognuna con le proprie esclusive. I nuovi giochi rafforzeranno il catalogo di Stadia e non è necessario che tutti debbano avere un enorme successo per dare valore alla piattaforma di Google. Speriamo ricevere annunci più importanti da parte di Google su questo fronte nei prossimi due mesi. Le esclusive sono sostanzialmente quelle che vendono di più.