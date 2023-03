Google Pixel 8 Pro potrebbe avere uno schermo senza bordi curvi

Il lancio di Google Pixel 8 non è previsto prima della fine dell'anno, ma nonostante ciò, i render del dispositivo sono già trapelati in rete con largo anticipo rispetto alla data attesa per il debutto sul mercato.

Dopo le immagini più recenti, le quali ci mostravano in anteprima l'aspetto della fotocamera del prossimo smartphone Android, il noto insider OnLeaks fornisce ora maggiori dettagli sullo schermo, sia di Pixel 8 che di Pixel 8 Pro.

For those interested, some raw close-ups showing the main design differences between the #Google #Pixel7 VS #Pixel8 and #Pixel7Pro VS #Pixel8Pro... You're welcome...😉 pic.twitter.com/xqzEW4oH0iMarch 15, 2023 See more

I nuovi render mostrano gli ipotetici due nuovi top di gamma messi accanto a Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, offrendo uno sguardo più chiaro sulle possibili differenze che troveremo nella nuova gamma.

Un cambiamento che si nota da subito è che, mentre gli angoli del telefono sembrano più rotondi che in passato, lo schermo Pixel 8 Pro pare essere più piatto. A differenza di Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro sembra infatti avere un display non curvo, anche se ciò non è necessariamente una mancanza.

Lo schermo piatto non è un passo indietro: ecco perché

La serie Pixel Pro di Google non utilizza un display piatto da quando è stato commercializzato Pixel 5 Pro. Dopo l'uscita di Pixel 6 Pro, l'azienda ha infatti adottato soltanto schermi con bordo curvo, ma il voler tornare a uno schermo totalmente piatto non è affatto un passo indietro.

Ci sono due vantaggi principali nell'optare per un display curvo: le dimensioni e l'estetica. Se da un lato i display più grandi, e quindi con una maggiore superficie dello schermo, permettono di offrire un'esperienza utente più comoda, dall'altra rendono per forza di cose lo smartphone più ingombrante e meno facile da tenere in mano. Con un display curvo i produttori possono quindi offrire schermi più grandi senza dover rendere il dispositivo più grosso.

Oltre a ciò, a guadagnare è anche l'aspetto puro dello smartphone, che risulterà più gradevole da guardare rispetto ad altri dispositivi con schermo piatto.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ma come per tutte le cose, non manca qualche aspetto negativo: uno schermo curvo può ad esempio causare il tocco accidentale di elementi sul display e, per la sua costruzione, è generalmente più fragile rispetto a uno schermo tradizionale.

Proprio per questo motivo, un display piatto è probabilmente più adatto a chi si fa cadere spesso lo smartphone dalle mani. Oltre a essere generalmente più robusto per via dell'assenza di vetro nelle parti laterali, è anche più facile trovare protezioni in vetro temperato in grado di proteggere l'intera superficie. Inoltre, se uno schermo piatto si rompe, la sua sostituzione è in genere più economica e facile rispetto a quella di un display arrotondato.

Ci sono quindi vantaggi in entrambi i casi e molto dipende dalle preferenze personali. Ovviamente bisogna ancora attendere le dovute conferme prima di essere sicuri che Google Pixel 8 Pro adotti uno schermo piatto, ma se così dovesse essere, non si tratterà sicuramente di un passo indietro rispetto i modelli precedenti.