Google Pixel 6, quattro anni di aggiornamenti Android garantiti?

I nuovi Google Pixel 6 verranno presentati ufficialmente il prossimo martedì 19 ottobre, e stando a recenti indiscrezioni potrebbero essere i primi smartphone Android a ricevere un supporto software superiore a tre anni.

Stando a quanto afferma @_snoopytech_ su Twitter, i Google Pixel 6 riceveranno quattro anni di aggiornamenti software e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Se coì fosse, i nuovi smartphone Google dovrebbero essere compatibili con la versione di Android che uscirà nel 2026 (con la nomenclatura attuale si potrebbe ipotizzare Android 16).

Android 12, l'ultimo aggiornamento disponibile per gli smartphone Google, è compatibile con Pixel 3 e successivi. La terza serie Pixel è uscita nel 2018, quindi siamo già al terzo anno di aggiornamenti, ma dubitiamo che i Pixel 3 riceveranno l'aggiornamento a Android 13.

Se i rumor su Pixel 6 fossero attendibili, si tratterebbe di un bel passo in avanti per Google. Del resto crediamo che sia nell'interesse del produttore fornire un supporto prolungato per i suoi dispositivi, e in tal caso sarà Google stessa a confermare il rumor durante la presentazione dei nuovi Pixel.

Pixel 6 gets 4 OS Upgrades and 5 Years of Security Patches

In passato, Snoopy ha già fornito informazioni corrette su Fitbit Charge 5 e Samsung Galaxy Watch 4, quindi riteniamo che l'ipotesi sia piuttosto verosimile. Anche se la fonte non ha precedenti legati al mondo Pixel, l'elevata percentuale di leak corretti diffusi in passato ci fa ben sperare.

Nonostante si tratti di una buona notizia per gli utenti Android, anche se Google dovesse garantire quattro anni di supporto software ai suoi smartphone rimarrebbe comunque un passo indietro rispetto a Apple che, con iOS 15, ha esteso l'aggiornamento a smartphone usciti nel 2016 (vedi iPhone 6S).