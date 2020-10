Google Pixel 4a, un render ci svela come sarà la fotocamera frontale

Google Pixel 4a è stato svelato da un render ufficiale comparso sul Google Store. Il render in questione non ha svelato niente di nuovo, però ha confermato svariati dettagli che erano già stati oggetto di indiscrezioni precedenti.

Nell'immagine qua sotto, condivisa da 9to5Google , si può vedere una parte del dispositivo, sia frontalmente che posteriormente. I dettagli che saltano subito all'occhio sono la fotocamera frontale, inserita in un foro nel display, e la fotocamera posteriore singola, posizionata in un comparto fotografico di forma quadrata simile a quello del Google Pixel 4.

Si può notare anche quello che sembra un sensore per le impronte digitali posizionato sul retro: questo suggerisce che lo smartphone non sarà dotato nè di sensore integrato nel display nè di riconoscimento facciale. Il Pixel 4a nell'immagine presenta cornici e scocca nere con un pulsante di sblocco di colore verde, a conferma delle indiscrezioni secondo cui lo smartphone verrà reso disponibile nella colorazione "Just Black".

Il fatto che il rendering sia trapelato sul Google Store potrebbe significare che il lancio di Google Pixel 4a è ormai imminente.

Pixel 4a: conto alla rovescia

Inizialmente ci si aspettava che il Pixel 4a venisse svelato in occasione della Google IO 2020, a maggio. L'evento è stato però cancellato a causa della pandemia in corso, quindi la potenziale data di rilascio è passata senza nessuna novità.

Google Pixel 4a non è stato svelato neanche in occasione della presentazione di Android 11. Non sappiamo con esattezza cosa stia succedendo, anche se qualcuno ipotizza che si siano verificati dei ritardi nella produzione o nella spedizione a causa della pandemia. La data più papabile al momento sembra essere il 3 agosto, secondo quanto afferma PhoneArena , anche se non sappiamo niente in via ufficiale.

Ormai sono trapelate talmente tante indiscrezioni che sappiamo con precisione cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone economico: un display OLED da 5.81" con risoluzione 1080 x 2340, chipset Snapdragon 730, 5 GB di RAM, batteria da 3080 mAh, 128 GB di spazio per l'archiviazione, una fotocamera posteriore da 12.2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, oltre a un jack per gli auricolari.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Pixel 4a verrà reso disponibile anche in una variante con supporto 5G. Scopriremo se tutte queste voci di corridoio sono fondate solo quando Google deciderà finalmente di presentare il Pixel 4a.