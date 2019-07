Google Pixel 4 XL, il render delle custodie mostra nuovi dettagli

Le novità sul Google Pixel 4 arrivano sempre più spesso, e l'ultima riguarda il Google Pixel 4 XL. Si tratta di nuove immagini che, se confermate, mostrano lo smartphone da praticamente ogni angolazione.

Il leak arriva dall'account Twitter Sudhanshu Ambhore (@sudhanshu1414) ed è stato individuato da MSPowerUser. Si tratta di diversi tweet che mostrerebbero il Pixel 4XL attraverso una custodia trasparente.

Google Pixel 4 XL case renders.1/2#Google #Pixel4XL pic.twitter.com/Kj60LQJfU8July 19, 2019

Le informazioni sono coerenti con quanto emerso in precedenza. Si vedono le fotocamere posteriore organizzare in un layout quadrato, in alto a sinistra; un notevole allontanamento rispetto alla singola fotocamera del Pixel 3 e del Pixel 3a. Si notano anche cornici più sottili e non c'è il notch.

Le differenze rispetto ai leak precedenti? Si era vista una doppia fotocamera frontale, a sinistra dell'altoparlante. In queste nuove immagini, invece, si vede una fotocamera a ogni lato dell'altoparlante, o almeno di dove dovrebbe esserci l'altoparlante. Inoltre c'è una piccola apertura a destra del flash posteriore, troppo piccola per essere una lente: potrebbe essere un sensore dedicato alle fotografie con scarsa illuminazione, come ipotizza PhoneArena .

Si tratta di differenze intriganti, e possiamo solo speculare su quali siano più affidabili. E le immagini diffuse dalla stessa Google non sono certo di aiuto.

Pixel 4, cosa mostra questo leak?

Le nuove immagini confermano in generale forma e dimensioni viste in passato, ma ci danno anche un'idea di cosa ci sarà (e cosa mancherà) sul Google Pixel 4 XL.

L'immagine diffusa da Google non mostrava un sensore per le impronte posteriore, quindi possiamo supporre - con una certa sicurezza - che lo smartphone avrà il sensore integrato nello schermo. Una scelta in linea con tutti i migliori telefoni usciti quest'anno, dal Samsung Galaxy S10 allo Xiaomi Mi 9T. La mancanza di uno spazio apposito sulle custodie, inoltre, indica che non ci sarà un sensore laterale.

Sotto vediamo solo la porta USB-C, quindi pare proprio che mancherà la presa jack da 3,5mm; una cosa in cui si poteva almeno sperare, visto che è presente sul Pixel 3a. Accanto alla porte USB-C ci sono due griglie, che sono probabilmente per gl altoparlanti; ciò significa che non saranno rivolti in avanti, ma si potrebbe avere un effetto stereo sfruttando la capsula auricolare come sull'iPhone XS.

In ogni caso si tratta di render preliminari, creati con lo scopo di mostrare le custodie. Non è il caso di considerarli definitivi né attendibili al 100%. Ci vuole sempre molta cautela, e dovremo attendere ancora alcune settimane prima di sapere come sarà davvero il Google Pixel 4.