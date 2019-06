Google Pixel 4 potrebbe assomigliare all'iPhone 11 secondo nuove indiscrezioni

Non abbiamo ancora visto molto del possibile design del Google Pixel 4, e le ultime notizie non corrispondono a quelle trapelate in precedenza, ma sembra che il design somiglierà molto a quello che potrebbe avere l'iPhone 11.

I render sono di PriceBaba, sono stati condivisi da @OnLeaks (un divulgatore affidabile) e a quanto pare si basano su quelli di alcuni ''prototipi iniziali''. Mostrano il Google Pixel 4 con un modulo per le fotocamere posteriori squadrato nell'angolo in alto a sinistra e frontalmente quello che sembrerebbe un notch.

Si dice che anche l'iPhone 11 avrà queste caratteristiche, ma è una notizia da prendere con le pinze dal momento che precedenti indiscrezioni hanno mostrato il Pixel 4 con un foro nel display per le fotocamera frontale e un modulo per le fotocamere posteriori di forma circolare o oblunga.

Il Pixel 4 supporterà il 5G?

Exclusive: Google Pixel 4 Renders Reveal Square Camera Bump, No Physical Fingerprint Scanner https://t.co/SrRqFNdERA pic.twitter.com/nry9eKfz0sJune 10, 2019

Questi nuovu render non sono molto dettagliati, ma secondo la fonte ci saranno due o tre lenti ospitate da un modulo di forma quadrata. Si possono anche vedere gli altoparlanti nella parte inferiore del dispositivo, il che suggerisce che su questo modello non saranno frontali.

Non c'è traccia di un ingresso jack per gli auricolari, come ci si poteva aspettare, e non si vede neanche un lettore di impronte digitali, quindi sembra che sarà integrato nello schermo. Però sembra ci siano tasti fisici, il che smentisce una precedente indiscrezione.

Al momento ci sono molte informazioni contrastanti, ma ci aspettiamo di avere informazioni più chiare man mano che ci avviciniamo alla presentazione della serie Google Pixel 4 che probabilmente ci sarà in ottobre. Nel frattempo, continueremo a tenervi aggiornati con tutte le ultime news e indiscrezioni.