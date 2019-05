Il design non sarà particolarmente originale, ma Google Pixel 3a XL offre componenti e soprattutto sezione fotocamera da urlo per il suo prezzo. Il meglio di Google a un prezzo abbordabile.

Google Pixel 3a XL è il fratello maggiore del Google Pixel 3a , insieme al quale è stato presentato al Google IO 2019 . Entrambi offrono l'esperienza di Google a un prezzo più accessibile.

Il cuore dei due nuovi Pixel è la sezione fotografica, l'accesso alle app Google e agli ultimi aggiornamenti di sicurezza garantiti per tre anni.

Ma il vero motivo dell'esistenza di Google Pixel 3a XL e 3a è quello di rendere più accessibile la gamma Pixel.

Google Pixel 3a XL: prezzo e disponibilità

La data di uscita ufficiale di Google Pixel 3a XL negli USA è stata il 7 maggio, in Italia è disponibile nel Play Store di Google per 479 euro. Si tratta di un prezzo molto più accessibile rispetto ai 999 euro del Pixel 3 XL, anche se quest'ultimo si trova online a prezzi ridotti.

Il prezzo di Pixel 3a XL permette di confrontarlo con OnePlus 6T , Honor View 20 , Xiaomi Mi Mix 3 e Oppo RX17 Pro . Se poi aggiungete anche OnePlus 7 e Honor 20 vedrete esserci molta concorrenza nel settore dei top più economici.

Immagine: TechRadar

Schermo e design

A una prima occhiata non c'è molta differenza tra Pixel 3a XL e il più costoso Pixel 3 XL . La differenza più notevole è la mancanza del notch nel 3a XL

Al suo posto c'è una cornice superiore e inferiore simile a quella presente nel Pixel 3.

Il design non è certo nuovissimo, ma Google ha preferito la sostanza. Nel retro di Pixel 3a XL manca invece un sensore fotografico rispetto a 3 XL.

Si tratta di una differenza minima, ma rimane l'unico modo per distinguere i due modelli. L'altra differenza è invece costituita dal jack audio che ritorna a grande richiesta sui Pixel e si trova sul bordo superiore..

Immagine: TechRadar

Quello che invece manca a Pixel 3a XL è l'impermeabilizzazione, il che significa che probabilmente non reggerà alla caduta in un lavandino.

Google Pixel 3a XL è disponibile in tre colori: nero, bianco e viola, anche se al momento in Italia si può acquistare solo in bianco o in nero.

Nella versione nera il pulsante di accensione è bianco mentre in quella bianca è in color arancione.

Il sensore per il riconoscimento dell'impronta è sul retro che risulta facilmente accessibile e garantisce il massimo della sicurezza in ogni situazione.

Le dimensioni di Google Pixel 3a XL sono di 160.1 x 76.1 x 8.2mm, risultando così più lungo e spesso del Pixel 3 XL, che ha uno schermo più grande ma un profilo più sottile.

Immagine: TechRadar

Anche se la plastica della struttura non offre una particolare situazione di solidità, risulta molto maneggevole e con un peso di 167grammi anche abbastanza leggero. Si riesce ad usarlo con una mano sola, a condizione di non avere mani troppo piccole.

Lo schermo OLED è brillante, ha una risoluzione Full HD+ (2160 x 1080), una densità di 402ppi e una proporzione da18:9.

Attivando la funzione dello schermo sempre attivo si potranno avere sempre le principali informazioni visibili sullo schermo.

Google Pixel 3a XL hands on gallery

Immagine 1 di 11 Immagine: TechRadar Immagine 2 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 3 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 4 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 5 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 6 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 7 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 8 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 9 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 10 di 11 Image Credit: TechRadar Immagine 11 di 11 Image Credit: TechRadar

Fotocamera

La caratteristica più interessante di Google Pixel 3a XLè la fotocamera posteriore, che può vantare la stessa dotazione di Pixel 3 e 3 XL, e quindi la possibilità di scattare foto sempre eccellenti.

Il sensore Sony da 12.2MP, f/1.8 offre autofocus, HDR+, OIS (stabilizzazione ottica) e EIS (stabilizzazione elettronica). Inoltre il software di Intelligenza Artificiale ottimizza i risultati.

Abbiamo avuto poco tempo per provare la fotocamera di Google Pixel 3a XL ma le foto che siamo riusciti a a scattare sono state ottime. Nonostante la presenza di un solo obiettivo anche i ritratti con effetto bokeh sono risultati sempre perfetti.

Immagine: TechRadar

C'è anche la funzione Notturna di Google che riesce a rendere gli scatti in situazione di luce minima al meglio. Anche se ancora non siamo certi che il livello sia quello di Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Manca infatti il Pixel Visual Core, il che significa che non ci sono tutte le funzioni dei modelli Pixel 3. Inoltre Pixel 3a XL usa un chipset di fascia media che non ha la potenza di gestione di Pixel 3 e 3 XL.

Questo significa che anche se la fotocamera è di livello superiore non sarà probabilmente all'altezza di quella presente su Google Pixel 3.

Ci riserviamo comunque la possibilità di effettuare qualche altro scatto prima di emettere un verdetto definitivo e per questo vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Nella parte anteriore c'è una sola fotocamera da 8MP (nel modello 3 XL c'è una doppia fotocamera per selfie grandangolari), con una nuova modalità di cattura dei selfie chiamata Kiss Face.

Oltre al sorriso, la fotocamera di Pixel 3a XL riesce a riconoscere il broncio e fa partire in automatico il selfie. Questo significa che non dovrete andare a cercare il pulsante di scatto per i vostri selfie.

Immagine: TechRadar

Autonomia e altre caratteristiche

Google Pixel 3a XL ha una batteria da 3,700mAh che secondo Google può dare 30 ore di autonomia in modalità di risparmio energetico. Il sistema riconosce la vostra modalità d'uso e si adegua per ottimizzare i consumi.

La ricarica veloce di Pixel 3a XL permette di avere 7 ore di utilizzo con soli 15 minuti di alimentazione del caricatore da 18W.

Premendo i lati di Pixel 3a XL si attiva Google Assistant con la possibilità di dare comandi vocali. Se poi non riuscite ad usare le mani per nulla basterà la frase Ok Google per attivarlo.

Il chipset è un Qualcomm Snapdragon 670 di media gamma con 4GB di RAM, e Android 9 Pie on screen. La memoria è di 64GB e non c'è possibilità di espansione via microSD.

Come per gli altri Pixel, Google l'archiviazione illimitata delle immagini nella sua cloud, il che significa che non dovrete preoccuparvi dello spazio occupato dalle fotografie.

Per la sicurezza, il Pixel 3a XL si affida allo stesso chip Titan M Pixel 3 che garantisce da intrusi.

Immagine: TechRadar

Un primo verdetto

Google Pixel 3a XL è uno smartphone interessante ed economico in grado di realizzare ottime fotografie.

La presenza del jack per gli auricolari sarà un plus per molti e il chipset nonostante non sia il più potente garantisce un utilizzo fluido in ogni situazione. Il design non è certo moderno, ma non toglie nulla al valore del dispositivo.