Google Pixel 4, ci sarà il notch?

Una delle voci di corridoio più sorprendenti, ma anche una delle più ricorrenti per Google Pixel 4 è quella secondo cui sia il mondello base sia quello XL avranno un'ampia cornice al di sopra del display, dando agli smartphone un aspetto non proprio al passo coi tempi.

Però, c'è chi dice che non andrà a finire così, visto che nuovi render delle custodie apparsi in rete mostrano un aspetto più in linea con quello di Google Pixel 3 XL.

Questi render, condivisi su SlashLeaks da Sudhanshu Ambhore, mostrano una telecamera frontale con due lenti alloggiata nel notch, mentre sotto lo schermo si può vedere un'ampia cornice che ospita un altoparlante.

Sul retro invece troviamo il blocco squadrato che ospita la fotocamera posteriore, blocco che ormai abbiamo visto diverse volte, anche direttamente da Google. Non si sono tanti altri dettagli che si vedono sul retro, ma la foto è in blu quindi questo potrebbe essere uno dei colori disponibili.

#Google - #Pixel4 - Google Pixel 4 case renders leaked https://t.co/wAo4vQmXBB pic.twitter.com/Hlw9AtTbA8June 21, 2019

Comunque invitiamo i lettori alla massima cautela. Il render infatti non è affatto dettagliato e potrebbe senz'altro trattarsi di un falso, senza menzionare il fatto che il design della parte frontale è in contrasto con la maggior parte delle indiscrezioni trapelate finora.

Il notch potrebbe sembrare una scelta più moderna rispetto a una cornice "vecchio stile", ma viste le dimensioni del notch stesso non siamo sicuri che l'opzione della tacca sia preferibile. Inoltre, ci potrebbe essere una ragione ben precisa dietro alla presunta scelta di Google di mantenere una cornice. Si dice, infatti, che la fotocamera frontale avrà cinque "unità di immagine", il che richede probabilmente molto spazio.

Vale la pena menzionare, anche, che si dice che Google avesse valutato diverse proposte di design di Pixel 4 prima di decidere di optare per quello con la cornice. Per cui, questa indiscrezione potrebbe rifarsi a uno degli altri prototipi presentati. È tutt'ora possibile che questa indiscrezione, alla fine, si riveli quella corretta: insomma non lo sappiamo con certezza.

Sapremo tutta la verità ad ottobre quando, probabilmente, Google presenterà la gamma dei prodotti Google Pixel 4.