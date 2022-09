Google HD Chromecast: il prezzo è interessante ma manca lo streaming 4K

L’offerta Chromecast si espande con il nuovo HD Chromecast lanciato da Google e presto disponibile sullo store ufficiale a €39,99. Il prezzo ridotto di €30 rispetto alla versione 4K del 2020, costa la rinuncia ad alcune specifiche, sia sul comparto video che audio.

Come suggerisce il nome, HD Chromecast, Google ha esteso il supporto ai TV con risoluzione inferiore ai 4K, anche se, “esteso” non è il termine più adatto. Si tratta infatti di un cambio di rotta, perlomeno per quanto riguarda il nuovo dispositivo, dove il supporto per 4K è totalmente assente.

Il formato 4K non è l’unico ad essere stato sacrificato dall’azienda statunitense al fine di ridurre il prezzo. HD Chromecast non supporta Dolby Vision, sistema che consente di aumentare la luminosità e la gamma cromatica dell’immagine, ma si limita ad offrire HDR10 e HDR10+.

Rispetto alla versione 4K, anche le componenti interne hanno subito delle modifiche: la RAM, precedentemente di 2GB, è ora di 1,5GB. Inoltre, HD Chromecast consente lo streaming a 1080p e 60 fps.

HD Chromecast: cosa rimane della versione 4K

Nessun cambiamento per quanto concerne il reparto audio. HD Chromecast, come il suo predecessore, supporta i formati Dolby Digital, Digital Plus e Dolby Atmos. Quest’ultimo, punta a replicare la spazialità dell’audio e offrire un’esperienza più immersiva. Tuttavia, per poterne usufruire, occorre disporre di una soundbar che supporti la tecnologia HDMI pass-through.

Infine, il prodotto è confezionato allo stesso modo e l’acquirente avrà a disposizione Chromecast, alimentatore, cavo e il telecomando con controllo vocale e tasti rapidi per YouTube, Netflix e l’assistente Google.