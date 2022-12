Gli smartphone più attesi del 2023

Il 2022 è stato un grande anno per gli smartphone ma del resto si sa, l'industria tecnologica non dorme mai e con il 2023 ormai alle porte siamo impazienti di scoprire le novità del prossimo anno.

Abbiamo già letto diverse indiscrezioni su alcuni dei modelli più attesi, come ad esempio Samsung Galaxy S23 e iPhone 15, ma ci sono tanti altri smartphone interessanti in arrivo.

In questo articolo trovate la nostra selezione degli smartphone più attesi del 2023.

iPhone 15 Ultra

iPhone 14 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La gamma iPhone 15 è attesissima, ma il presunto iPhone 15 Ultra è senza dubbio il modello che suscita maggiore curiosità.

Secondo le indiscrezioni, questo telefono potrebbe prendere il posto di iPhone 15 Pro Max andando a posizionarsi un gradino sopra a iPhone 15 Pro. La differenza principale tra i due modelli, oltre alle dimensioni, dovrebbe riguardare la fotocamera. Il nuovo iPhone 15 Ultra dovrebbe infatti includere una fotocamera con periscopio a lungo raggio. Inoltre, il top di gamma Apple sarà contraddistinto da un'autonomia elevata e da una struttura in titanio.

Per vedere i primi iPhone 15 Ultra dovremo attendere settembre 2023, ma se volete scoprire qualche dettaglio in anticipo continuate a seguirci.

Samsung Galaxy S23

Render trapelato del presunto Samsung Galaxy S23 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

I prossimi top di gamma Samsung, ovvero Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, sono senza dubbio tra gli smartphone Android più attesi del 2023 e sono attesi per l'inizio dell'anno, probabilmente a febbraio.

Le indiscrezioni suggeriscono che Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere una fotocamera da 200MP e che tutte le varianti di Galaxy S23 saranno equipaggiate con un chipset Snapdragon 8 Gen 2 indipendentemente dalla regione di appartenenza, abbandonando definitivamente i processori Exynos.

Le specifiche tecniche potrebbero essere molto simili a quelle dei precedenti Galaxy S22, ma ci si aspettiamo miglioramenti importanti a livello di fotocamera e schermo, anche se le specifiche di base dovrebbero essere simili.

Qui sopra potete vedere un rendering non ufficiale che mostra il design di Galaxy S23 Ultra.

Google Pixel 8

Google Pixel 7 (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7 è uscito a Ottobre 2022, ma il top di gamma Pixel 7 Pro ci è piaciuto talmente tanto che non vediamo già l'ora di scoprire il prossimo Google Pixel 8.

Finora non sappiamo molto sul prossimo Pixel, se non che probabilmente utilizzerà un chipset Tensor 3, supporterà le chiamate satellitari e avrà 12 GB di RAM. Tuttavia, come da tradizione Google, ci aspettiamo fotocamere di prim'ordine e un'interfaccia utente superlativa.

Rimanete sintonizzati per saperne di più, i leak e le indiscrezioni emergeranno sicuramente in quantità maggiore man mano che ci avviciniamo al lancio del telefono.

Google Pixel Fold

Render non ufficiale di Google Pixel Fold (Image credit: FrontPageTech)

Sono anni che si parla di Google Pixel Fold e di recente è finalmente spuntata una possibile data di lancio che dovrebbe collocarsi nel primo quadrimestre del 2023, più precisamente a maggio.

In base alle indiscrezioni trapelate finora, Google Pixel Fold dovrebbe avere uno schermo OLED pieghevole da 7,6 pollici, un display esterno da 5,8 pollici e un chipset Tensor, o più probabilmente Tensor G2.

Il design dovrebbe essere molto vicino a quello mostrato nell'immagine qui sopra.

Ci sono teorie discordanti sulle fotocamere, ma la configurazione più probabile include tre lenti posteriori da 64MP / 12,2MP / 10MP.

A conti fatti, Pixel Fold potrebbe l'unico pieghevole Android capace di infastidire i Fold di Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è il prossimo pieghevole top di gamma di Samsung che dovrebbe arrivare entro agosto 2023.

Per ora non sappiamo ancora molto su di lui, ma una prima fuga di notizie indica che utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Gen 2 e avrà un comparto fotografico simile a quello di Galaxy Z Fold 4.

In teoria, sempre stando ai rumor, il prossimo pieghevole Samsung dovrebbe avere uno schermo molto grande per supportare al meglio la modalità tablet.

Sony Xperia I V

Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

Il Sony Xperia I IV è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti del 2022, successo che si deve in gran parte alla fotocamera con zoom ottico continuo. Questa caratteristica esclusiva ha sicuramente aiutato il top di gamma Sony a distinguersi dalla massa.

Finora non sappiamo praticamente nulla sul prossimo Xperia 1 V, dal quale ci aspettiamo un comparto fotografico di altissimo livello e uno schermo all'altezza delle aspettative La data di lancio è prevista per la prima metà del 2023.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 12 (Image credit: Xiaomi)

Xiaomi 13 Pro è già disponibile, ma per ora solo in Cina, mentre il lancio globale è previsto per l'inizio del 2023.

A bordo troviamo un display OLED da 6,73 pollici (1440 x 3200) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una batteria da 4.820 mAh con ricarica cablata da 120 W e ricarica wireless da 50 W, un chipset Snapdragon 8 Gen 2 di fascia alta e fino a 12 GB di RAM.

Xiaomi 13 Pro è anche una resistente all'acqua e vanta un design di alta qualità, ma l'elemento più interessante è senza dubbio il comparto fotografico che include un sensore principale da un pollice e 50MP con apertura f/1.9.

Al suo fianco troviamo una lente ultra-wide da 50MP f/2.2 e un teleobiettivo da 50MP f/2.0 con zoom ottico 3x. Se non dovesse bastarvi, si parla anche di un presunto Xiaomi 13 Ultra che potrebbe vantare specifiche ancora più spinte della variante Pro.

OnePlus 11

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

OnePlus 11 uscirà nel primo trimestre del 2023 e, stando a quanto trapelato finora, non ci sarà alcuna variante Pro.

Questo perché OnePlus ha deciso di proporre una sola variante con specifiche da top di gamma per competere con modelli come Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra.

Stando ai leak, a bordo dovremmo trovare un processore Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM, uno schermo AMOLED da 6,7 pollici QHD+ 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100 W, un sensore principale da 50 MP, una fotocamera ultra-wide da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x.

Per quanto riguarda il design potete fare riferimento al render che vedete qui sopra.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Future)

Oltre a Galaxy Z Fold 5, Samsung dovrebbe lanciare anche Galaxy Z Flip 5, ovvero il modello pieghevole più abbordabile della casa coreana.

Il pieghevole a conchiglia utilizzerà un chipset Snapdragon 8 Gen 2, avrà uno schermo di copertura da 3,3 o 3,4 pollici (rispetto agli 1,9 pollici del Samsung Galaxy Z Flip 4) e una piega meno visibile rispetto al modello attuale.

Z Flip 5 promette bene, ma quest'anno Samsung avrà il suo bel da fare per vincere la concorrenza dei modelli a conchiglia lanciati da Oppo e Motorola.