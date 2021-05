iPhone, nel futuro lo schermo sarà protetto da sguardi indiscreti

Se siete soliti visionare documenti sensibili sul vostro iPhone o iPad, o se semplicemente ci tenete alla vostra privacy in luoghi pubblici, presto potreste avere buone notizie: Apple infatti starebbe lavorando a una nuova tecnologia per tenere i vostri schermi lontano da sguardi indiscreti.

In un brevetto denominato "Gaze-dependent display encryption", concesso il 4 maggio, Apple parla di un sistema che perme al vostro iPhone o iPad di tracciare la traiettoria del vostro sguardo per decifrare con esattezza quale parte del documento sta venendo visionata.

La sezione in questione rimarrà leggibile, mentre le altri parti dello schermo del dispositivo dovrebbero risultare oscurate.

Un esempio di come le porzioni di testo potrebbero venire oscurate (Image credit: Apple / USPTO)

Questo sistema non si limiterebbe a "cancellare" alcune parti del testo, ma potrebbe cambiare l'ordine delle lettere per rendere le parole illeggibili. Questo renderebbe molto difficile per un osservatore indiscreto distinguere la parte di testo leggibile dalle altre.

Tale sistema dovrebbe riordinare il testo in automatico man mano che l'utente prosegue nella lettura, e in linea teorica l'esperienza di lettura dovrebbe risultare fluida e semplice per il proprietario del dispositivo, ma impossibile per chiunque altro.

Perchè il sistema funzioni a dovere, è necessario che il tracciamento dello sguardo venga messo a punto alla perfezione. Con una tecnologia di sblocco come Face ID, sembra che Apple sia più vicina a ottenere ottimi risultati nel campo rispetto alla concorrenza, quindi non escludiamo di vedere questa funzione per la privacy nei futuri dispositivi Apple tra qualche anno.