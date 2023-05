Galaxy S21 e Z Fold 4: un aggiornamento sblocca la modalità Astrofotografia

Samsung inaugura il mese di maggio con un importante aggiornamento che introduce la modalità Astrofotografia su Galaxy Z Fold 4 e sugli smartphone della serie Galaxy S21.

Se avete uno di questi due modelli, da oggi potrete fotografare la via lattea senza bisogno di attrezzature sofisticate o di conoscenze specifiche. La modalità Astrofotografia è dotata di una Guida del cielo che indica l'esatta posizione delle costellazioni tracciandole e mettendole in evidenza all'interno di un riquadro. Secondo quanto riportato da SamMobile, sarà inoltre possibile scegliere il tempo di permanenza delle costellazioni evidenziate (da 4 a 10 minuti) trascinando un cursore all'interno dell'applicazione.

Per sbloccare la funzione sul vostro Z Fold 4 dovrete installare l'ultimo aggiornamento dell'app Expert RAW (Si apre in una nuova scheda) che trovate sul Galaxy Store di Samsung. Se site in possesso di un Galaxy S21, prima di scaricare l'aggiornamento dovrete procurarvi la patch di sicurezza di aprile 2023. Una volta sbloccata la nuova funzione, apparirà un'icona dedicata alla modalità Astrofotografia posizionata sul lato opposto della barra degli strumenti.

Tenete presente che la funzione non è infallibile. È necessario che il cielo sia limpido (anche se qualche nuvola di passaggio non rovinerà l'effetto) e che l'inquinamento luminoso sia ridotto ai minimi termini, il che può essere difficile per chi vive in città. Se le condizioni sono ideali potete ottenere immagini straordinarie.

In ogni caso avrete bisogno di un supporto per il vostro smartphone se volete effettuare una lunga esposizione evitando l'effetto micro-mosso.

Non è finita qui...

Non sappiamo con certezza se altri telefoni Galaxy otterranno la modalità Astrofotografia. Tuttavia, a febbraio, un utente Twitter che risponde al nome di GaryeonHan (Si apre in una nuova scheda) aveva previsto l'arrivo della funzione Astro su Z Fold 4 e S21, affermando che oltre a questi modelli anche Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra e Z Fold 2 avrebbero ricevuto lo stesso aggiornamento.

Tutti e tre gli smartphone Samsung sono tra i dispositivi che hanno recentemente ottenuto il supporto per Expert RAW come riportato sul Galaxy Store. È quindi possibile che la modalità Astrofotografia arrivi anche su altri Galaxy più "datati".

Abbiamo contattato Samsung per chiedere qualche informazione in più e siamo in attesa di risposte. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.