Galaxy S20 Ultra compare dal vivo in due fotografie

Samsung si appresta a presentare i nuovi smartphone la prossima settimana ma, grazie a due scatti trapelati online, abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata a uno di essi in ​​carne e ossa, esattamente il Samsung Galaxy S20 Ultra .

Due diverse immagini hanno mostrato lo smartphone dal vivo. La prima è stata pubblicata su Reddit e successivamente rimossa, mentre la seconda è stata pubblicata su Twitter e sembra mostrare il Galaxy S20 Plus.

Questa è la prima volta che vediamo apparire il Samsung Galaxy S20 Ultra dal vero e le foto in basso mettono in risalto le fotocamere posteriori dello smartphone.

Le fotocamere sembrano sporgere molto dal corpo dello smartphone, e sembrano avere specifiche simili a quanto ci si aspettava, cioè tre sensori principali, un sensore di profondità 3D e un flash LED.

A ridosso delle fotocamere è possibile leggere “100X Space Zoom”, probabilmente un’anteprima di una funzione di cui abbiamo sentito parlare, e che permetterà allo smartphone di scattare ottime foto da lontano e nelle situazioni con poca luce.

Okay, one more. In all it's potato quality glory. That S20 Ultra tho... pic.twitter.com/ODnBddDDK7February 5, 2020