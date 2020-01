Galaxy S11, un’innovativa funzione potrebbe arrivare dal Galaxy S10 Lite

Anche se il debutto di Samsung Galaxy S10 Lite sembra concretizzarsi sempre di più, stentiamo a credere al nome bizzarro viste le specifiche di fascia alta e la data d'uscita. Anche l'ultima indiscrezione lo renderebbe persino più inverosimile, in quanto potrebbe essere dotato di una tecnologia "senza precedenti".

In particolare, @UniverseIce (una fonte attendibile) ha affermato che Samsung Galaxy S10 Lite sarà dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), una tecnologia che supera qualsiasi top di gamma uscito nel 2019. Sebbene questa sia menzionata solo in relazione a Galaxy S10 Lite, se funzionasse a dovere potrebbe debuttare anche su Samsung Galaxy S11 (o Galaxy S20 a seconda di come verrà chiamato).

The Galaxy S10 Lite will use an unprecedented OIS stabilization technology on a phone, even better than any current flagship phone.January 2, 2020

OIS aiuta a mantenere a fuoco foto e video, eliminando il tremolio causato dall'utente e dimostrando di essere particolarmente utile quando bisogna tenere lo smartphone fermo più a lungo.

Quanto riuscirà a fare la differenza nel Samsung Galaxy S10 Lite è ancora tutto da capire, ma in teoria dovrebbe prevenire scatti sfocati.

Se fosse inserito anche nel Samsung Galaxy S11, l’OIS potrebbe essere ancora più utile poiché si dice che questo smartphone avrà modalità e funzioni progettate per foto in ambienti poco luminosi , che è esattamente il tipo di situazione in cui si impiega più tempo per una corretta inquadratura e dove un buon OIS farebbe la differenza.

Forse corriamo troppo: sebbene Galaxy S11 sia probabilmente un candidato per questa tecnologia, al momento nessuna indiscrezione correla i due e non vi è alcuna garanzia che tale tecnologia sia introdotta su Samsung Galaxy S10 Lite, ora come ora è solo un'affascinante indiscrezione.