Fujifilm X-T200, svelati tutti i dettagli insieme all'obiettivo XC35mm f / 2

La fotocamera mirrorless entry-level Fujifilm X-T200 è stata completamente svelata:; i rendering e le specifiche sono state pubblicate dal sito giapponese Nokishita. Le informazioni trapelate sembrano confermare le recenti speculazioni sulle funzioni dell'X-T200, che includono prestazioni di messa a fuoco automatica migliorate, un nuovo touchscreen da 3,5 pollici inclinabile, scatto a raffica da 8 fps (da 6 fps) e rilevamento aggiornato di viso e occhi.

Secondo l'indiscrezione, l'X-T200 avrà lo stesso sensore CMOS ASP-C da 24,2 MP della Fujifilm X-T100, ma includerà un cablaggio in rame per ridurre il rumore e leggere le informazioni dal sensore. Abbiamo visto una soluzione simile sulla Fujifilm X-A7, e la qualità dell'immagine è stata ottima, specie considerando il prezzo del dispositivo.

(Image credit: Nokishita)

X-T200 manca di stabilizzazione ottica dell'immagine, ma include la stabilizzazione elettronica e può registrare video HDR, tuttavia non sappiamo con quale frame rate. Detto questo, riteniamo che X-T200 girerà video 4K a 30 fps, inoltre sembra che sarà dotata di un ingresso laterale da 2,5 mm per il microfono. Nel complesso, Fujifilm X-T200 ricorda un'X-A7 dotata di mirino, che soddisferà coloro che cercano una fotocamera mirrorless economica ma adeguata per le riprese video e gli scatti con soggetti fermi.

Accanto alla X-T200, Nokishita ha incluso anche alcune probabili immagini dell'obiettivo XC35mm f / 2. Gli obiettivi XC di Fujifilm tendono ad essere versioni più compatte e convenienti dei modelli XF, quindi ci aspettiamo che l'XC35mm sia più economico dell'XF35mm f / 2, che costa $ 399 (circa 360 euro). Aggiorneremo questa news non appena la fotocamera, insieme alle sue specifiche complete, al mirino e ai prezzi, saranno disponibili.

(Image credit: Nokishita)

I primi rendering di X-T200, condivisi dal sito giapponese Nokishita, la mostrano in modalità vlogging con un microfono esterno. È difficile trarre qualcosa di definitivo dalle foto, ma le speculazioni di Fuji Rumors suggeriscono che l'X-T200 avrà un touchscreen completamente articolato (invece dell'utile schermo inclinabile a tre vie della X-T100). Questa modifica al design dello schermo potrebbe rivelarsi controversa per coloro che hanno provato la X-T100 e le immagini trapelate suggeriscono che l'X-T200 avrà ancora bisogno di un adattatore per microfono da 2,5 mm; detto questo, Fujifilm dovrebbe aver progettato una bella videocamera per vlogging.

(Image credit: Nokishita)

Una Fujifilm X-A7 con mirino?

Le voci suggeriscono che la Fujifilm X-T200 possa essere annunciata oggi, e che offrirà specifiche simili a quelle della Fujifilm X-A7. Questa è una buona notizia, perché potrebbe girare video 4K/30p e offrire alcune impressionanti prestazioni di autofocus, tra cui uno stabile monitoraggio di viso e occhi. Ciò potrebbe renderla un'ottima opzione per coloro che hanno bisogno di una videocamera per vlogging.

Il mirino è essenziale per le riprese in condizioni di forte illuminazione e la serie X di Fujifilm ha probabilmente la migliore gamma di obiettivi di qualsiasi fotocamera con sensore APS-C, con un nuovo obiettivo XC 35mm f / 2 che probabilmente verrà annunciato contemporaneamente alla X- T200.

L'unica caratteristica importante per il vlogging che sembra mancare è la stabilizzazione dell'immagine nel corpo (IBIS), ma questo di solito comporta un corpo macchina meno compatto o un sensore di piccole dimensioni, come la Micro Quattro Terzi Olympus E-M5 Mark III. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni.