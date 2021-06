FidelityFX Super Resolution è qui... i giochi ancora no

AMD ha da poco rilasciato l'ultimo driver per le sue schede grafiche, introducendo la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR), in risposta a Nvidia DLSS.

Al momento, i giochi supportati sono davvero pochi, anche se questa nuova tecnologia pensata per aumentare il frame rate dovrebbe arrivare su diversi altri videogame.

Tra l'altro, il parco titoli iniziale con cui potrete testare con mano FSR non è composto esattamente da giochi per PC di alto profilo, tuttavia l'elenco include anche Godfall e Terminator: Resistance, un titolo passato abbastanza inosservato ma che ricrea bene le atmosfere della saga cinematografica e offre alcune missioni davvero interessanti.

Gli altri titoli che supportano già da ora la tecnologia FSR sono Anno 1800, Evil Genius 2, Kingshunt, 22 Racing Series e The Riftbreaker.

Altri giochi riceveranno un bel boost tramite FSR nel corso del 2021, dato che oltre 40 sviluppatori hanno deciso di supportare AMD sotto questo profilo. La tecnologia sarà resa ampiamente disponibile ai team di sviluppo a partire da metà luglio, sotto forma di download disponibile presso la community di AMD GPUOpen.

Differenze con DLSS

FidelityFX Super Resolution differisce in alcuni aspetti da DLSS: innanzitutto è un progetto open source, inoltre non richiede l'uso del machine learning (AI) come nel caso della soluzione di Nvidia, sebbene ciò ponga dei dubbi sull'effettiva qualità in termini di upscaling rispetto alla tecnologia di Team Green.

La buona notizia, però, è che, dal momento che si tratta di uno standard aperto, FSR non si lega esclusivamente all'hardware AMD, ma è compatibile anche con le GPU Nvidia (a vantaggio dei titoli che non supportano il DLSS).

Secondo AMD, FSR può garantire prestazioni fino a 2,4x nell'upscaling a 4K (rispetto all'esecuzione nativa in tale risoluzione). Tuttavia, dobbiamo ancora verificare questa affermazione, pertanto testeremo la tecnologia FidelityFX Super Resolution in modo approfondito.

Proprio come DLSS, AMD offrirà diverse modalità FSR, fra cui "qualità ultra" e "qualità" per offrire immagini migliori, "prestazioni" per una maggiore velocità a discapito della qualità e "equilibrata", che garantirà una via di mezzo ottimale.

In futuro, altri giochi supporteranno FSR, come Far Cry 6 e Resident Evil: Village, ma possiamo aspettarci altri titoli anche da publisher del calibro di EA e Ubisoft.