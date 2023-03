Elemental, il nuovo film Pixar che alza l'asticella nel campo dell'animazione

La Pixar è rinomata per essere un punto di riferimento nel campo dell'animazione e Elemental, il prossimo film dello studio, sembra che continuerà questa tradizione.

Il 27° film Pixar, che segue a ruota i due film del 2022 della filiale Disney, Turning Red e Lightyear, arriverà nelle sale il 16 giugno. È quindi giunto il momento di avere un'idea più precisa di quale sarà la sua trama.

Fortunatamente, la Pixar ci ha accontentati, rilasciando un trailer ufficiale di Elemental, uno dei film più attesi del 2023, che non solo mostra alcuni nuovi dettagli sulla storia, ma ci dà anche un'idea più precisa della qualità delle animazioni. Guardatelo qui sotto:

Per quanto riguarda la storia del film, sembra che sarà incentrata su una relazione platonica o romantica tra Ember, un personaggio di fuoco, e Wade, un personaggio d'acqua. Al momento abbiamo solo una semplice sinossi della trama, per gentile concessione della Pixar, che recita: "In una città in cui convivono abitanti del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria, una giovane donna e un ragazzo stanno per scoprire qualcosa di elementare: quanto hanno in realtà in comune". Questo nuovo trailer, quindi, rivela come i mondi di Ember e Wade si scontrino ed esplora tematicamente il concetto di come razze e forze opposte possano coesistere. Un messaggio degno di nota per i nostri tempi.

Elemental avrà come protagonisti Leah Lewis (Batwheels, The Half of It) nel ruolo di Ember e Mamoudou Athie di Jurassic World: Dominion nel ruolo di Wade. L'esordiente Mason Wertheimer è stato scritturato per il ruolo di Clod, un personaggio terrestre giovane e sveglio, mentre Wendie McLendon-Covey (Reno 911!) interpreterà Gale, un personaggio aereo. Catherine O'Hara (Schitt's Creek) darà la voce a Brook, la madre di Wade.

L'ultimo lungometraggio della Pixar è stato diretto da Peter Sohn, la cui unica altra regia è stata quella di The Good Dinosaur del 2016. Sohn ha però doppiato numerosi personaggi del Pixar-Verse, tra cui Sox in Lightyear, oltre ad aver prodotto, scritto, animato e fatto da consulente per la storia in molti altri film Pixar. John Hoberg e Kat Likkel (My Name Is Earl, Black-ish) sono affiancati da Brena Hsueh (How I Met Your Mother) come sceneggiatori principali del film.

Un'estate animata

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Image credit: Sony Pictures)

Il genere dell'animazione è cresciuto enormemente negli ultimi e il 2022 ha visto l’uscita di Turning Red, Pinocchio di Guillermo del Toro e Il Gatto con gli Stivali: L'ultimo desiderio, che sono stati tutti film straordinariamente belli.

Considerata la sua propensione a fare passi da gigante nel campo dell'animazione, la Pixar sta contribuendo nuovamente allo sviluppo del genere con Elemental. Tuttavia, il film non è l'unica nuova uscita dello studio che si appresta a stupire i cinefili con il suo stile d'animazione, le sue tonalità, i suoi sfondi urbani e le sue innovazioni tecnologiche.

Anche Spider-Man: Across the Spider-Verse, il seguito di Spider-Man: Un nuovo universo del 2018, è destinato a sconvolgere il medium dell'animazione con il suo stile artistico rivoluzionario e i suoi colori strabilianti - e arriverà solo due settimane prima di Elemental, il 2 giugno.

Se si aggiungono Super Mario Bros. – Il film, opera congiunta di Universal, Nintendo e Illumination basata sulla leggendaria serie di videogiochi, così come il sorprendente film della Paramount Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem e il sequel animato in stop-motion di Galline in fuga, quest'anno potrebbe essere quello in cui i film d'animazione saranno presi molto più seriamente di prima. Speriamo che l'Academy e le altre organizzazioni di premi cinematografici ne prendano nota.