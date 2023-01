Super Mario Bros, nel film ci sarà anche "Cat Mario"

Nuovo trailer per l’attesissimo Super Mario Bros. – Il film, in uscita il giorno 6 aprile 2023 e diretto da Aaron Horvath e Machael Jelenic che porterà sul grande schermo il protagonista di uno dei migliori giochi Nintendo. A quanto pare, nel film vedremo uno dei potenziamenti più celebri della saga videoludica: Cat Mario.

Vista per la prima volta in Super Mario 3D World, questa trasformazione consiste in una forma felina che consente di scalare le pareti ed aggrapparsi ad alcune superfici. Ma non finisce qui: quando è trasformato in gatto, l’eroe dispone anche di diversi attacchi basati sui suoi artigli felini e può scattare più prontamente.

Nel trailer il costume viene mostrato durante una sequenza di combattimento contro Donkey Kong, ma il filmato si ferma subito dopo la trasformazione, senza far intuire le mosse dell'eroe. Inoltre, perlomeno nei videogiochi, la forma gatto non è riservata al solo Mario, ma viene utilizzata anche dagli altri personaggi, tra cui Luigi, Peach, Bowser e Toad.

(Image credit: Nintendo)

Il film vanta anche un cast di tutto rispetto che doppierà i personaggi. Chris Pratt (Guardiani della Galassia) interpreterà Mario, Jack Black si troverà nei panni di Bowser e l’attore comico Seth Rogen nei panni di Donkey Kong.

Per quanto riguarda i doppiatori italiani, sarà Claudio Santamaria (Diaz, Lo chiamavano Jeeg Robot) ad interpretare Mario, come confermato dallo stesso attore: “È con grande gioia e trepidazione che vi annuncio che darò la voce a MARIO, uno dei personaggi che ha accompagnato la mia infanzia e la mia adolescenza (e anche la maturità, diciamolo) con i suoi meravigliosi videogiochi e con la sua irresistibile simpatia”.