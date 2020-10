Doom Eternal, prestazioni incredibili con una scheda AMD di otto anni fa

I benchmark di Doom Eternal hanno nuovamente sottolineato che le vecchie schede grafiche AMD invecchiano proprio come un buon vino rispetto alle GPU Nvidia dello stesso periodo.

Hardware Unboxed ha misurato le prestazioni di alcune schede video datate in un gioco moderno come Doom Eternal, prendendo in esame una GeForce GTX 680 rilasciata nel 2012 e confrontandola con una coetanea Radeon HD 7970 di AMD.

All'epoca, la GTX 680 aveva prestazioni simili alla HD 7970 ma contava su un’efficienza energetica migliore. Oggi, otto anni dopo, la storia è molto diversa.

La GTX 680 (4GB) ha fatto registrare un frame rate medio piuttosto scarso di soli 35 fps in Doom Eternal alla risoluzione 1080p con dettagli bassi. La Radeon HD 7970 (GHz Edition, con 3 GB di RAM) ha registrato invece 65 fps, quasi il doppio delle prestazioni e riuscendo a superare la soglia di 60 fps, necessari per un’esperienza fluida.

Si tratta di una prestazione incredibile per una scheda grafica di otto anni, se consideriamo che Doom Eternal è un gioco recentissimo. Inoltre, sebbene giocato a basso livello di dettaglio, la grafica di Doom Eternal rimane ancora abbastanza buona, come ha fatto notare anche Hardware Unboxed.

Ancora più sorprendente è quando si passa alla successiva generazione di Nvidia, e in particolar modo alla GTX 780 Ti, che riesce a far girare il gioco solo a 37 fps, migliorando di pochissimo le prestazioni rispetto alla sua antenata. Usando una scheda video della famiglia Maxwell come la GTX 960, che è ancora presente in tante configurazioni di PC, il gioco raggiunge solamente 46 fps, un valore ancora inferiore rispetto a quello fatto registrare dalla HD 7970 di riferimento.

Architettura e driver

Ma com'è possibile che accada ciò? Perché la Radeon HD 7970 ha un vantaggio così enorme rispetto alla GTX 680, quando nel 2012 le schede avevano all’incirca prestazioni simili?

Questo dipende in gran parte dall'architettura e dal design di queste schede e, ovviamente, anche dai driver. Come abbiamo avuto modo di osservare, l'architettura GCN di prima generazione di AMD utilizzata nella HD 7970 è invecchiata bene e funziona meglio con i giochi moderni rispetto a Nvidia.

Inoltre, negli ultimi anni AMD ha lavorato duramente per ottimizzare i propri driver e questo ha prodotto un aumento delle prestazioni non solo per le schede moderne, ma anche per quelle più vecchie. Bisogna considerare inoltre che i driver più recenti di Nvidia hanno sempre abbassato le prestazioni dei vecchi modelli (chiunque possieda una serie GTX 700 o precedente non può non averlo notato).

In effetti, come abbiamo visto, anche la GTX 960 non si comporta molto bene in Doom Eternal rispetto alla storica serie di GPU AMD.

Questo non riflette, tuttavia, la qualità generale degli attuali driver, ma si tratta di un confronto di nicchia, che potrebbe essere valido per coloro che hanno PC da gaming poco recenti. I possessori di vecchie schede video AMD non potrebbero essere più felici di così.

Fonte: Wccftech