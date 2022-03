Disney Plus, arriva la versione con pubblicità (ma costa meno)

A new, cheaper Disney Plus subscription will soon be offered globally.

A partire dal prossimo anno dovrebbe essere disponibile un nuovo piano di abbonamento a Disney Plus, più economico ma con l'introduzione di pubblicità.

In un comunicato stampa la Walt Disney Company ha affermato che una nuova tipologia di abbonamento con pubblicità potrebbe essere resa disponibile dalla fine del 2022 negli USA. Il resto del mondo dovrà aspettare il 2023 per approfittare di questa offerta.

Pronti a guardare tutti i film Marvel a un prezzo scontato? (Image credit: Marvel Studios/Disney)

Kareem Daniel, Presidente della divisione "Media and Entertainment Distribution" di The Walt Disney Company, ha spiegato che il nuovo piano di abbonamento è stato pensato per offrire più scelta ai consumatori. Se stavate cercando un modo di guardare i film di Star Wars e i film Marvel in ordine, i migliori film e le migliori serie TV Disney Plus a un prezzo scontato, eccovi accontentati! Lo svantaggio è che dovrete accettare qualche interruzione pubblicitaria durante la vostra maratona.

"Estendere l'accesso a Disney Plus a un pubblico più ampio grazie a un prezzo più vantaggioso è la soluzione migliore per tutti - consumatori, inserzionisti e i vari addetti ai lavori", afferma Daniel. "Più utenti potranno accedere al nostro catalogo, gli inserzionisti raggiungeranno un pubblico più ampio e tutti i collaboratori che lavorano per la produzione di contenuti potranno condividere il loro incredibile lavoro con un pubblico più grande".