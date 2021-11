Da oggi potete giocare ai titoli Xbox Series X/S su Xbox One

Xbox Cloud Gaming è stato appena lanciato per i possessori di Game Pass Ultimate che hanno una Xbox Series X/S o Xbox One, nonostante la funzione rimanga ancora in versione beta.

Microsoft intende lanciare Cloud Gaming in 25 paesi, dapprima per utenti selezionati, rendendolo in seguito disponibile per tutti.

La notizia sarà apprezzata sicuramente da chi, non potendo acquistare una console Microsoft next-gen, potrà ora giocare su Xbox One a giochi come Recompile, The Medium e The Riftbreaker. Sebbene il parco titoli non sia ancora enorme, l'azienda ha già annunciato l'aggiunta di ulteriori giochi, incluso Flight Simulator che sarà disponibile all'inizio del 2022.

Tutti i possessori di Xbox con abbonamento Ultimate inoltre, potranno giocare ai giochi prima di installarli sulla console, risparmiando in questo modo spazio su disco per i titoli che si vuole continuare a giocare.

Come accedo ad Xbox Cloud Gaming?

Xbox Cloud Gaming è disponibile per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.



Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento ideale per abbonarvi approfittando delle offerte del Black Friday già disponibili presso i rivenditori.

Microsoft permette inoltre la prova per un mese al costo di 1€, oppure gratuitamente con l'acquisto di un joypad Series X/S, dove all'interno della confezione troverete un codice da riscattare.