CPU, AMD guadagna ancora terreno su Intel

AMD continua recuperare quote di mercato nel segmento delle CPU. Infatti, come riportato da Hardware Times , citando i risultati di Mercury Research, Team Red ha guadagnato quote di mercato per il sesto trimestre consecutivo.

Non solo, questa crescita ha permesso al produttore di raggiungere un nuovo traguardo nel mercato delle CPU x86, che arriva a detenere il 24,6% di share nel terzo trimestre del 2021. Si tratta del secondo record di sempre per AMD in questo segmento, avvicinandosi di poco al 25,3% raggiunto nel quarto trimestre del 2006.

Ad aggiungersi al successo in campo desktop, i notebook AMD con unità x86 (escluso l'ambito IoT) hanno raggiunto un altro record assoluto per l'azienda, con una quota del 22%.

Le CPU AMD Ryzen scarseggiano da mesi, sia per l'aumento rapido della loro popolarità che per le problematiche di stock. La crisi dei componenti e del silicio ha colpito duramente tutte le aziende tech, e si protrarrà probabilmente fino al 2023. In ogni caso AMD è riuscita a sfidare la situazione e accaparrarsi una buona fetta di mercato, a fronte di condizioni non ottimali. Il duro lavoro dell'azienda degli ultimi anni sembra aver dato i suoi frutti.