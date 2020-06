Cooler Master presenta due nuovi monitor pensati per gamer e creativi

Cooler Master presenta i nuovi monitor per gamer e creativi da 27 e 34 pollici: GM27-CF e CM34-CW. I monitor erano stati mostrati al CES di Las Vegas a Gennaio e finalmente sono disponibili anche in Italia.

Cooler Master GM27-CF offre un pannello VA da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, tempo di risposta di 3 ms e risoluzione FullHD. Queste caratteristiche dovrebbero consentire al GM27-CF di offrire un’esperienza di gioco fluida e piacevole, anche grazie al supporto FreeSync.

Cooler Master GM27-CF non è adatto solo al gaming, ma anche a un utilizzo creativo, dal momento che il monitor in alluminio può essere alzato e abbassato di 110 mm grazie a un sistema a pistone, che consente di trovare la posizione di lavoro ideale. Inoltre, lo schermo supporta la modalità pivot, il che significa che può essere usato anche in verticale.

La frequenza di aggiornamento di GM27-CF può essere overcloccata fino a 200 Hz mantenendo il tempo di risposta a 3 ms, ma per raggiungere questi valori occorre avere un PC da gaming di fascia alta.

Cooler Master GM34-CW, invece, è un monitor curvo in formato 21:9 con risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e tempo di risposta di 1 ms, quindi è perfetto per coloro che competono ad alti livelli in ambito eSports o per coloro che non vogliono perdere nemmeno un fotogramma durante una sessione di gioco movimentata, che spesso può decidere le sorti della partita.

La tecnologia Quantum Dot offre fino al 95% di colore DCI-P3 (125% sRGB), in modo da avere colori più luminosi, chiari e naturali. Il monitor è compatibile con gli standard FreeSync2 e Display HDR400. Inoltre, è possibile attivare FreeSync + HDR semplicemente premendo un pulsante ed è disponibile la classica modalità che diminuisce la luce blu per evitare l’affaticamento degli occhi.

I nuovi monitor di Cooler Master sono disponibili presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e negozi online italiani dell’azienda e vengono venduti a un prezzo di 299,00 euro e 749,00 euro, rispettivamente per il modello da 27 e 34 pollici.