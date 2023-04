L'AI di Bing diventa più intelligente con il nuovo aggiornamento (e non si blocca più)

Il motore di ricerca Bing di Microsoft alimentato da ChatGPT ha appena ricevuto un importante aggiornamento che porta con se grandi miglioramenti. Ora è molto meno incline a bloccarsi (cosa che succedeva spesso), sa fare meglio i conti e riesce a dare informazioni più precise sulle notizie di attualità.

Come spiegato da Microsoft stessa sul suo blog (Si apre in una nuova scheda), ora l'AI di Bing è molto meno propensa ad andare in blocco o negare risposte durante una conversazione. In passato, gli utenti hanno segnalato numerosi episodi di blocchi improvvisi che inducevano Bing a terminare la conversazione, chiedendo all'utente di cambiare argomento o affermando di non voler continuare il dialogo.

Microsoft osserva che: "Questo problema dovrebbe verificarsi con minore frequenza rispetto a prima, e stiamo continuando a indagare sulle cause del fenomeno".

Inoltre, Microsoft ha risolto un bug che si verificava nel bel mezzo delle conversazioni provocando l'arresto immediato del chatbot.

L'altro miglioramento riguarda le risposte fornite dal chatbot rispetto ad argomenti di attualità come le news dell'ultima ora. Ora Bing riesce a selezionare notizie più attinenti alla ricerca offrendo risultati più fondati.

Infine, il chatbot Bing ora incorpora il supporto per il markup LaTeX che gli permette di sviluppare correttamente espressioni matematiche complesse, rendendo l'AI più utile per compiti come la scrittura di documenti di ricerca tecnica, osserva Microsoft.

Gli aggiornamenti apportati da Microsoft per perfezionare l'intelligenza artificiale di Bing e aggiungere ulteriori funzionalità si sono susseguiti a ritmi piuttosto elevati nell'ultimo periodo, il che potrebbe aumentare ulteriormente il divario con Bard, l'alter ego del chatbot firmato Google che si trova ancora in fase sperimentale.

Bing migliora grazie ai feedback degli utenti

In breve, il chatbot di Bing alimentato da ChatGPT è appena diventato molto più intelligente, o molto meno stupido. Entrambe le cose, in realtà, visto che ci sono importanti miglioramenti in diversi ambiti che vanno dalla matematica alle notizie, oltre all'eliminazione di alcuni degli errori più frustranti di cui soffriva il chatbot.

Questi due importanti miglioramenti per risolvere i problemi che causano l'interruzione delle chat da parte di Bing e l'insorgere di un bug per cui l'AI smette di rispondere, dovrebbero anche contribuire a rendere più piacevole l'esperienza complessiva con il chatbot.

Per quanto riguarda il perfezionamento del sistema di selezione e approfondimento delle news, Microsoft li ha chiamati "miglioramenti nel fondamento delle notizie" e, nel post sul blog che introduce queste modifiche, il produttore ha anche affermato che ci saranno altri aggiornamenti scaturiti dai feedback degli utenti.

Insomma, se state usando Bing e vi trovate male, riscontrate errori o non siete soddisfatti in generale potete dirlo direttamente a Micrsoft.

Fonte: Neowin (Si apre in una nuova scheda)