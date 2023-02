Google Bard: il rivale di ChatGPT che promette di cambiare il web

Google ha finalmente annunciato Bard, il rivale di ChatGPT che sarà rilasciato al pubblico "nelle prossime settimane".

Come ChatGPT, Bard promette di essere in grado di rispondere a domande complesse e approfondire gli argomenti con uno stile colloquiale. Ma la differenza principale rispetto a ChatGPT, per ora, è che Bard sarà connesso al web, consentendogli di fornire quelle che Google sostiene essere "risposte fresche e di alta qualità".

Il chatbot di Google si basa su LaMDA (abbreviazione di Language Model for Dialogue Applications). Come ChatGPT, si tratta di un tipo di apprendimento automatico addestrato su un vasto insieme di dati ed è in grado di comprendere il linguaggio umano così come viene scritto.

Attualmente il bot è in fase di test, ma il pubblico potrà iniziare a usarlo nelle prossime settimane. Non è chiaro come si possa accedere a Bard in queste prime fasi, ma Google afferma che le sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale inizieranno presto a diffondersi in Google Search.

Quindi, cosa farà esattamente Bard e come si confronterà con ChatGPT, che Microsoft sembra stia inserendo nel proprio motore di ricerca, Bing? Ecco tutto quello che c'è da sapere a riguardo.

Che cos'è Google Bard?

Come ChatGPT, Bard è un chatbot costruito su algoritmi di deep learning chiamati "modelli linguistici di grandi dimensioni", in questo caso un modello chiamato LaMDA.

Tuttavia, la prima versione di Bard che il pubblico riceverà sarà “più leggera”. Google afferma che ciò consentirà di distribuire il chatbot a un maggior numero di persone, poiché questo modello molto più piccolo richiede una potenza di calcolo significativamente inferiore.

Nei suoi primi giorni di vita, Bard sarà in una fase di sperimentazione in cui si analizzeranno i feedback dell’utenza in combinazione con quelli dei test interni. Questo perché, pur con tutti i loro vantaggi, i chatbot hanno anche mostrato una propensione a tratti negativi che vanno dai pregiudizi all'attivazione di attacchi informatici.

L'apertura dei chatbot ai test pubblici comporta anche rischi che spiegano perché il gigante della ricerca sia stato così cauto nel rilasciare Bard. Tuttavia, l'ascesa vertiginosa di ChatGPT ha apparentemente forzato la mano e accelerato i tempi.

Cosa si può fare con Google Bard?

Finora Google è stata un po' vaga sulle capacità di Bard, ma ha fornito alcuni esempi di ciò che può fare. In breve, si tratta di un nuovo sistema per la ricerca sul web.

Google afferma che Bard può essere "uno sbocco per la creatività" o "un trampolino di lancio per la curiosità, aiutandovi a spiegare come funziona un telescopio della NASA a un bambino di 9 anni, o a saperne di più sui migliori attaccanti del calcio in questo momento”.

A differenza della tradizionale ricerca su Google, Bard promette di attingere informazioni dal web per rispondere in modo estremamente approfondito a domande più aperte. Ad esempio, piuttosto che domande standard come "quanti tasti ha un pianoforte?", Bard sarà in grado di fornire lunghe risposte a domande più generali come "è più facile imparare il pianoforte o la chitarra?".

Google afferma che risposte di questo tipo appariranno presto nella ricerca, corredate da informazioni complesse e prospettive multiple in formati facili da digerire. Secondo Google, Bard vi permetterà anche di fare cose come "pianificare una festa", "confrontare due film nominati agli Oscar" o "ottenere idee per il pranzo in base a ciò che c'è nel vostro frigorifero".

Combinando questa tecnologia con gli assistenti vocali come Google Assistant, non è difficile capire che presto potremmo avere computer che danno almeno l'impressione di avere una vera e propria intelligenza.

Google Bard vs ChatGPT

Dovremo ottenere maggiori informazioni da Google sulle capacità di Bard durante l’evento che si terrà l'8 febbraio 2023. Ma fondamentalmente il chatbot si basa su una tecnologia simile a quella di ChatGPT.

Sia Bard che ChatGPT sono costruiti su modelli linguistici di grandi dimensioni, ovvero algoritmi di apprendimento automatico che hanno un'ampia gamma di capacità, tra cui la generazione di testi, la traduzione e la risposta a richieste basate su vasti set di dati su cui sono stati addestrati.

I due chatbot sono stati progettati utilizzando anche le interazioni umane per guidarli verso risposte desiderabili. Una potenziale differenza tra i due, tuttavia, è che ChatGPT non è attualmente connesso a Internet, il che significa che ha una conoscenza molto limitata di fatti o eventi successivi all'anno 2021.

Google afferma che Bard attinge alle informazioni dal web per fornire risposte aggiornate. Tuttavia, questa potrebbe non essere una differenza sostanziale: un'anteprima trapelata di recente ha mostrato una versione di Bing con l'integrazione di ChatGPT, il che suggerisce che non ci vorrà molto prima di vedere quest'ultimo combinato con il motore di ricerca di Microsoft.

Google Bard fornisce solo risposte testuali?

Inizialmente, Bard risponderà solo per via testuale a richieste scritte, ma Google dispone di diversi modelli di IA e possiamo aspettarci di vedere progressi simili nel mondo del video e dell'audio con modi completamente nuovi di interagire con le informazioni.

Tuttavia, i progressi appena menzionati, a differenza di un motore di ricerca più intelligente, sono ancora lontani.