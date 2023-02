Microsoft Bing integrerà ChatGPT per sfidare Chrome, ma sarà sufficiente?

Microsoft Bing, uno dei motori di ricerca meno popolari in assoluto, punta al rilancio tramite l'integrazione del popolarissimo chat bot ChatGPT.

Google Chrome è da tempo il motore di ricerca più utilizzato in assoluto e, da diversi anni, non ha rivali: gli ultimi dati di Statcounter indicano che le ricerche su Google costituiscono nove decimi di tutte le ricerche online, rispetto a Bing che attualmente detiene una quota di mercato del 3%.

Ora, secondo alcune indiscrezioni, nelle prossime settimane ChatGPT potrebbe fare il suo ingresso in Bing e, probabilmente, in una versione migliorata rispetto a quella che abbiamo provato finora.

(Image credit: OpenAI)

ChatGPT arriva su Bing

Il modello attuale del chatbot, GPT-3, è noto per essere in grado di analizzare enormi quantità di dati e produrre risposte realistiche in pochi secondi. Tuttavia, su Bing dovremmo vedere una versione aggiornata dell'attuale GPT, ovvero il GPT-4. Stando a quanto dichiarato da OpenAI, questo dovrebbe essere ancora più rapido e preciso nel rispondere.

Negli anni Microsoft ha avuto una serie di interazioni con OpenAI, l'azienda alle spalle di ChatGPT. Nel maggio 2020, l'azienda di Redmond ha costruito quello che ha dichiarato essere "uno dei primi cinque supercomputer al mondo resi pubblici" nell'ambito di una collaborazione esclusiva con OpenAI, allo scopo principale di addestrare modelli di intelligenza artificiale.

Più di recente, Microsoft ha confermato un enorme investimento (probabilmente intorno ai 10 miliardi di dollari) su OpenAI, con il quale mira ad aumentare la sua competitività rispetto a Google nell'ambito dei motori di ricerca (e non solo).

Cosa dobbiamo aspettarci in futuro dai motori di ricerca? Al momento non è dato saperlo, ma mentre Microsoft sembra pronta a gettarsi a capofitto in questa impresa faraonica, Google avrebbe detto ai suoi dipendenti che i chatbot AI non sono ancora pronti a sostituire completamente i classici metodi di ricerca.

Indipendentemente da ciò, la mossa di Microsoft potrebbe contribuire a rendere popolare Bing dopo anni di anonimato.