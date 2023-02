ChatGPT è già un'arma per attacchi informatici, pare

I responsabili IT temono che ChatGPT, il famoso chatbot dotato di intelligenza artificiale, sia già utilizzato da quei gruppi di criminali informatici etichettati come state sponsored, sostenuti cioè da un governo nazionale.

BlackBerry, che ha intervistato 500 responsabili IT nel Regno Unito sulle loro opinioni in merito a questa tecnologia rivoluzionaria, ha rilevato che oltre tre quarti (76%) ritiene che gli stati stranieri stiano già utilizzando ChatGPT nelle loro campagne di guerra informatica contro altre nazioni. Quasi la metà (48%) ritiene che nel 2023 vedremo un attacco informatico riuscito e basato su questa tecnologia.

Sebbene possa sembrare un comune caso di "rabbia contro la macchina", non lo è affatto. La maggior parte degli intervistati (60%) ritiene che l'intelligenza artificiale sia usata o si possa usare per scopi "buoni", ma allo stesso tempo il 72% si preoccupa di un potenziale uso improprio.

E-mail di phishing migliorate

Temono soprattutto che i criminali informatici utilizzino il chatbot dotato di intelligenza artificiale per creare e-mail di phishing credibili (57%), migliorare la sofisticazione dei loro attacchi (51%) e accelerare nuovi attacchi di social engineering (49%). Un altro 49% ritiene che ChatGPT possa essere sfruttato per diffondere disinformazione, mentre il 47% lo vede come un buon strumento per gli hacker per acquisire nuove competenze e migliorare.

Ma se l'IA può essere usata in attacco, può essere usata anche in difesa. Ecco perché quasi quattro intervistati su cinque (78%) prevedono di investire nella cybersicurezza basata sull'IA nei prossimi due anni, mentre il 44% ha intenzione di farlo quest'anno. Quasi tutti (88%) si aspettano che il governo intervenga per regolamentare l'uso di questa tecnologia.

"È stato ben documentato che persone con intenzioni malevole stanno testando le acque ma, nel corso di quest'anno, ci aspettiamo che gli hacker riescano a capire meglio come utilizzare con successo il ChatGPT per scopi nefasti; sia come strumento per scrivere malware migliori o come strumento per rafforzare il loro 'skillset'", ha commentato Shishir Singh, Chief Technology Officer, Cybersecurity di BlackBerry. Sicuramente dotarsi del migliori antivirus è più importante che mai, ma lo sarò sempre di più la formazione: tutti dobbiamo imparare le strategie difensive basilari.

"Sia i cyber professionisti che gli hacker continueranno a cercare il modo migliore per utilizzarlo. Il tempo dirà chi è più efficace".