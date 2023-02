ChatGPT Plus: il prezzo è un po' troppo alto

ChatGPT sta sperimentando una versione a pagamento del suo bot con un prezzo che non tutti considereranno adeguato. Il piano Plus, per ora in fase di test negli Stati Uniti, costa 20 dollari al mese e offre alcune funzioni aggiuntive. Tra queste, l'accesso a ChatGPT durante le ore di punta, non sempre possibile con la versione gratuita, tempi di risposta più rapidi e l’accesso prioritario alle nuove funzionalità quando vengono introdotte.

La versione gratuita resterà a disposizione di tutti e, come dichiara la stessa Open AI, ChatGPT Plus contribuirà a sostenere il progetto, garantendone la disponibilità. Tuttavia, un buon numero di utenti faticherà a giustificare la versione a pagamento: per quanto il bot sia attualmente impressionante, rimane un progetto di ricerca embrionale, piuttosto che un programma rifinito con decenni di perfezionamento.

Probabilmente, l’offerta Plus andrà a vantaggio di alcuni utenti specifici, per esempio i programmatori, che possono ricavare un sostanziale risparmio di tempo dal suo utilizzo.

La guerra dei chatbot

ChatGPT Plus è solo una versione di prova e probabilmente OpenAI non ha bisogno di un gran numero di adesioni per considerarlo un successo. Il canone di 20 dollari al mese è inoltre notevolmente inferiore ai 42 dollari al mese del livello Professional di cui si vociferava solo un paio di settimane fa.

Ma chi trarrà più benefici dalla versione Plus potrebbero proprio essere gli utenti che utilizzano quella gratuita. OpenAI ha sottolineato che il prezzo dell'abbonamento è necessario per mantenere una versione a costo zero del suo chatbot a disposizione di un vasto pubblico. Inoltre, sono in fase di progettazione altri piani a costi inferiori.

Nel frattempo, i concorrenti come Google e Microsoft si sono messi all’opera: il primo con ben 20 progetti legati all’IA, tra cui l'appredista bardo, e il secondo tramite l’implementazione di funzioni IA in Word e Outlook o integrando l'ia nelle ricerche su Bing. La battaglia per i chatbot si sta entrando nel vivo e il prezzo di ChatGPT dovrà fare i conti con le offerte delle aziende Big Tech.